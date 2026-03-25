自転車の青切符、反則金を払わないとどうなるの？ 前科がつく？

自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度が2026年4月から導入される予定だ。改正道路交通法により、自転車の交通違反は「指導・警告」「青切符（反則金）」「赤切符（刑事事件）」の3段階で処理される仕組みとなる。対象は16歳以上の自転車利用者だ。

【画像】青切符の例

●払わないと刑事手続きに移行、前科がつくかも

青切符は軽微な交通違反に対して適用される制度で、正式名称は「交通反則通告制度による交通反則告知書」だ。違反者は反則金を納付することで刑事手続きに進まず処理が完了する。

いっぽう、反則金を支払わない場合はどうなるのか。反則金を期限内に納付しない場合、交通反則通告制度が適用されず、刑事手続きに移行する可能性がある。これは赤切符と同様の扱いとなる。

●危険性が高いと1万2000円

反則金の額は違反内容によって異なる。大きく3段階に分かれており、スマートフォン操作など危険性の高い「ながら運転」は1万2000円とされる。信号無視や逆走など事故につながりやすい違反は6000～7000円、二人乗りや夜間の無灯火など比較的軽い違反は3000～5000円となる。

金融機関で納付（イメージ）

●1週間以内に金融機関へ

反則金の支払いは、銀行や信用金庫、郵便局（ゆうちょ銀行）などの金融機関で行なう。交通違反をした場合、警察官から交通反則告知書（青切符）と交通反則金仮納付書が交付される。違反者は仮納付書を使い、金融機関の窓口で納付する仕組み。

支払い期限は通常約1週間程度とされる。この期間内に反則金を納付すれば刑事処分にはならず、前科もつかない。

自転車の青切符制度は、増加する自転車事故や危険運転への対策として導入される。従来は「警告」か「刑事処分」の2段階だったが、反則金という中間制度を設けることで、交通ルールの順守を促す。

■ しまった！ 自転車の青切符…反則金はいくらになるのか？

https://response.jp/article/2026/03/23/409002.html