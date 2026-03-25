ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

自転車の青切符、反則金を払わないとどうなるの？ 前科がつく？

自転車に青切符（イメージ）
  • 自転車に青切符（イメージ）
  • 青切符の例
  • 金融機関で納付（イメージ）

自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度が2026年4月から導入される予定だ。改正道路交通法により、自転車の交通違反は「指導・警告」「青切符（反則金）」「赤切符（刑事事件）」の3段階で処理される仕組みとなる。対象は16歳以上の自転車利用者だ。

【画像】青切符の例

●払わないと刑事手続きに移行、前科がつくかも

青切符は軽微な交通違反に対して適用される制度で、正式名称は「交通反則通告制度による交通反則告知書」だ。違反者は反則金を納付することで刑事手続きに進まず処理が完了する。

いっぽう、反則金を支払わない場合はどうなるのか。反則金を期限内に納付しない場合、交通反則通告制度が適用されず、刑事手続きに移行する可能性がある。これは赤切符と同様の扱いとなる。

●危険性が高いと1万2000円

反則金の額は違反内容によって異なる。大きく3段階に分かれており、スマートフォン操作など危険性の高い「ながら運転」は1万2000円とされる。信号無視や逆走など事故につながりやすい違反は6000～7000円、二人乗りや夜間の無灯火など比較的軽い違反は3000～5000円となる。

金融機関で納付（イメージ）金融機関で納付（イメージ）

●1週間以内に金融機関へ

反則金の支払いは、銀行や信用金庫、郵便局（ゆうちょ銀行）などの金融機関で行なう。交通違反をした場合、警察官から交通反則告知書（青切符）と交通反則金仮納付書が交付される。違反者は仮納付書を使い、金融機関の窓口で納付する仕組み。

支払い期限は通常約1週間程度とされる。この期間内に反則金を納付すれば刑事処分にはならず、前科もつかない。

自転車の青切符制度は、増加する自転車事故や危険運転への対策として導入される。従来は「警告」か「刑事処分」の2段階だったが、反則金という中間制度を設けることで、交通ルールの順守を促す。


しまった！ 自転車の青切符…反則金はいくらになるのか？
https://response.jp/article/2026/03/23/409002.html

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

警察庁

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES