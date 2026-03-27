自転車の青切符、取り締まりはどこで行なわれるの？---実はわかっている！

自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度が導入される。改正道路交通法により2026年4月から施行される予定で、対象は16歳以上の自転車利用者である。いつ・どこで取り締まりが行なわれるのか。

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青切符とは、交通違反を刑事手続きではなく反則金の納付によって処理する制度（交通反則通告制度）だ。警察官から交付される「交通反則告知書」に基づき、期限内に反則金を納めれば刑事罰や前科がつくことなく手続きが終了する。

制度導入により、これまで「指導・警告」と「赤切符（刑事事件）」の2段階だった自転車違反の処理は、「指導・警告」「青切符（反則金）」「赤切符」の3段階となる。

●取り締まりは事故や違反が多い場所が中心

制度施行後の取り締まりは、事故が多い場所や危険行為が発生しやすい場所を中心に行なわれるとみられる。警察庁は、危険行為が多い場所を重点的に取り締まる方針だ。

特に取り締まりが想定される場所として、まず挙げられるのが鉄道駅周辺。通勤や通学で自転車の利用が多く、違反も発生しやすいからだ。

また、信号無視や一時停止違反が多い交差点も重点的な取り締まり場所となる可能性が高い。自転車と自動車、歩行者が交差する場所であり、事故が起きやすい。

自転車通行帯や自転車レーンも取り締まりの対象となる。特に右側通行（逆走）は危険な行為として問題視されており、確認しやすい場所でもある。

さらに通学路も重点的に取り締まりが行なわれるだろう。児童や生徒の安全確保のためだ。

このほか、歩行者との接触事故が起きやすい商業地域や繁華街だも、取り締まりが行なわれる可能性がある。

交通安全!!

●対象となる主な違反

青切符の対象となるのは、信号無視、一時停止無視、右側通行（逆走）、歩道での危険走行、スマートフォン操作（ながら運転）、傘差し運転、並進（横並び走行）、夜間の無灯火、遮断機が下りた踏切への進入などの軽微な交通違反。

特に近年問題となっているスマートフォン操作による運転（ながらスマホ）や逆走は重点的な取り締まり対象となる可能性が高い。

●反則金は最大1万2000円

反則金の額は違反内容によって異なる。スマートフォン操作など危険性が高い行為は1万2000円、信号無視や逆走など事故につながりやすい違反は6000～7000円、二人乗りや夜間の無灯火など比較的軽い違反は3000～5000円とされている。

青切符は反則金制度であり、期限内に反則金を納めれば刑事裁判にはならない。ただし反則金を支払わない場合や悪質な違反の場合は、刑事事件として扱われる赤切符となる可能性がある。

自転車の青切符制度は、増加する自転車事故や危険運転、抑止力不足への対策として導入される。取り締まりの重点化により、自転車利用者にも交通ルールの順守がより強く求められることになりそうだ。