ヤマハ発動機、横浜のeBikeガイドツアーを4月リニューアル…4コース制で500円

ヤマハ発動機は、横浜みなとみらいの体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base」で実施しているeBike（スポーツ電動アシスト自転車）のガイドツアーを4月からリニューアルすると発表した。新ガイドツアー「YOKOHAMA eBike Tour」として生まれ変わる。

【画像】「YOKOHAMA eBike Tour」

新ツアーは、従来のガイドツアーの参加者の声や体験後の反応をもとに内容をブラッシュアップ。「また参加したい」「誰かに勧めたい」と思ってもらえる体験を目指す。料金は500円（キャッシュレス決済のみ）、所要時間は3時間半程度。

eBikeを移動手段として活用しながら、横浜の街並みや風景、立ち寄り先で過ごす時間そのものを楽しむ体験型ツアーとなっている。従来の単一ルートから構成を見直し、景色を楽しむ、ゆったり過ごす、いつもと違う横浜に出会う、達成感を味わうなど、好みにフォーカスして選択できるよう4つのコースを用意した。

「みなとみらい満喫コース」（約7km）は、赤レンガ倉庫や山下公園など横浜を代表するスポットを巡る。歩くには距離があるエリアもeBikeなら無理なく回ることができ、写真撮影や自由時間を通じて横浜らしい風景をしっかりと記憶に残せる。

のんびりピクニックコース（約5km）

「のんびりピクニックコース」（約5km）は、臨港パークでの滞在時間を中心に、海や空を眺めながらゆったりと過ごす。臨港パークには大人気のドーナツショップや美味しいベーカリーがあり、お好きな飲み物を飲みながらピクニックをしてゆったり過ごすことができる。目的地での過ごし方を大切にし、横浜での時間そのものを味わう構成だ。

「野毛山ZOOライド」（約6km）は、みなとみらいとは異なる雰囲気を持つ野毛エリアを巡る。観光地として知られた横浜とは一味違う表情に触れ、特別な思い出となる体験を提供する。eBikeでスイスイ坂道を上った先にある野毛山動物園は入園無料。動物をモチーフにした可愛いアイスクリームも必見だ。

野毛山ZOOライド（約6km）

「チャレンジコース」（約17km）は、本牧エリアまで足を延ばすロングライド。街の広がりを感じながら走ることで、走り切った後の達成感とともに、深く印象に残る時間を楽しめる。最終目的地の本牧シンボルタワーでは、走り切った達成感を感じながら横浜の海を一望できる。

乗車体験できるモデルは「CROSSCORE RC」。初めてeBikeに乗る方にオススメのクロスバイクタイプの電動アシスト自転車だ。

また、35歳以下を対象とした特別枠「U35企画」を設定。同世代の仲間とツアーを楽しめる。日程については詳細ページにて確認の上申し込みが必要。

利用は16歳以上70歳未満の日本在住の方に限られる。受付時には本人の氏名・住所・年齢が確認できる身分証明書の提示が必要。最大積載重量（乗員の体重と荷物の積載重量の合計）は90kgとなっている。