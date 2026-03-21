視界面積が2.3倍に拡大、カーメイトから軽ハイトワゴン向け・2トーンカラーのワイドミラー発売

カーメイトが、軽ハイトワゴン向けの2トーンカラーワイドミラー「トーンミラー 240 1400SR クローム鏡」を販売開始。ルームミラーシリーズの新製品として4色のカラーバリエーションを展開する。価格はオープンで、同社公式オンラインストア税込み価格は2180円。

【画像】カーメイト「トーンミラー 240 1400SR クローム鏡」

同製品は1400SRの曲率を採用したワイドミラーで、視界面積が純正ミラーの約2.3倍に拡大する。純正ミラーでは見えにくい後方の死角をしっかりカバーし、車線変更や駐車時の不安を軽減する。

後部座席に座る子どもの表情や動きをミラー越しに確認しやすく、運転中も安心だ。視界が広いため、声をかけながらコミュニケーションも取りやすく、家族でのドライブがより快適になる。

カラーは4色を用意。黒を基調としたカスタムグレードの内装に合わせやすい「アーバングレー＆ブラック」、ベージュやグレーの内装に馴染む「ストーングレージュ＆ペールグレー」、ポップな印象の「サンセットオレンジ＆ペールグレー」「ミストブルー＆ペールグレー」をラインアップする。いずれも2トーンカラーと丸みのあるフォルムを採用し、軽自動車やコンパクトカーの雰囲気にマッチするデザインだ。

純正ルームミラーの上下を挟むだけ

クローム鏡を採用し、後続車のヘッドライトのまぶしさを約50％カットする。二重映りのない鮮明でクリアな視界を確保でき、夜間走行時の安全性と快適性を高めている。長距離運転や夜間のドライブにも安心だ。

取り付けは純正ルームミラーを覆うようなイメージで、純正ルームミラーの上下を挟むだけの仕様。工具を使わずに約1分で装着できる。製品サイズは高さ98mm×幅249mm×奥行29mm、製品重量は207g。

適合車種はトヨタ『アクア』『シエンタ』『ヤリス』『ライズ』、日産『サクラ』『ルークス』、ホンダ『N-BOX』『N-WGN』『N-ONE』『ステップワゴン』『フィット』、スズキ『アルト』『スペーシア』『スペーシアベース』『ソリオ』『ハスラー』、ダイハツ『タフト』『ロッキー』など。