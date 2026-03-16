トヨタ、本社工場の大規模水電解システムのジオラマ初公開へ…水素・燃料電池展2026

トヨタ自動車は、3月17日から19日まで東京ビッグサイトで開催される第25回H2&FC EXPO(水素・燃料電池展)に出展すると発表した。

3月17日には、水素ファクトリー プレジデントの山形光正氏が、水素社会の実現に向けてパートナーと進める取り組みについてプレゼンテーションを行う予定だ。

あわせて千代田化工建設の顧問・社長補佐である松岡憲正氏および水素ファクトリー チーフプロジェクトリーダー(CPL)の濱村芳彦氏が、共同開発の水電解システムについて説明を行う。

主な展示内容は、本社工場水電解システムのジオラマ(初公開)、第3世代FCシステムなど。本社工場(愛知県豊田市)での5MW級水電解システムの実証機完成を含む事業化への取り組みが紹介される。

また、燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域の中核地方公共団体である東京都、愛知県とともに、モビリティ分野の水素社会実装についてのトークセッションを実施する。東京都の松本副知事、愛知県の都筑水素社会・モビリティ推進監、山形プレジデントが登壇予定だ。

トヨタは水素を重要なエネルギーと位置づけ、「つくる/はこぶ/ためる/つかう」のバリューチェーンにおいて、多くの仲間とともに取り組みを進めてきた。今回本社工場での大規模水電解システムの導入に続き、各地域の行政機関やパートナーと連携し、引き続き水素社会の実現に向けて貢献していく。