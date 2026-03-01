KTM、ビッグシングル『690 SMC R』『690 ENDURO R』を進化させ3月発売へ…179万9000円

KTMジャパンは、2026年モデルの『690 SMC R』と『690 ENDURO R』を3月に発売すると発表した。メーカー希望小売価格は両モデルとも179万9000円（税込み）。

【画像】KTM『690 SMC R』と『690 ENDURO R』の2026年モデル

両モデルは、KTMが誇るクラス最強のビッグシングルエンジンを搭載したモデルで、今回さらなる進化を遂げた。

KTM 690 SMC R 2026年モデル

最新のユーロ5＋排ガス規制に適合した692.7ccのLC4エンジンは、クランクケース、クラッチカバー、イグニッションカバー、オイル供給システムの改良により、信頼性とパフォーマンスが向上した。最高出力は79ps（58.1kW）/8000rpm、最大トルクは73Nm/6750rpmを発揮する。

装備面では、新型4.2インチフルカラーTFTディスプレイ、再設計されたスイッチ類、USB-C充電ポート、LEDヘッドライトなどが採用され、充実化が図られている。

KTM 690 SMC R 2026年モデル

最適化されたサスペンションセッティングとアップグレードされたコーナリングABSやコーナリングMTCにより、690 SMC Rは街乗りからサーキットまで、690 ENDURO Rは舗装道路からダートまで、ダイナミックでスリリングなライディングを提供する。

690 SMC Rは、ホイールベース1476mm（プラスマイナス15mm）、シート高899mm、車両重量約152kg（燃料除く）。タイヤサイズは前120/70 ZR-17インチ、後160/60 ZR-17インチを装着する。

KTM 690 ENDURO R 2026年モデル

690 ENDURO Rは、ホイールベース1506mm（プラスマイナス15mm）、シート高935mm、車両重量約152kg（燃料除く）。タイヤサイズは前90/90-21インチ、後140/80-18インチを装着する。

両モデルとも燃料タンク容量は約13.3リットル、6速トランスミッションを搭載。保証期間は2年間で、オーストリアで生産される。