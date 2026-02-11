ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ポケモンを実車化したトヨタ「ミライドン」を日本科学未来館で展示、試乗も　2月18日から

トヨタ・ミライドン
日本科学未来館は、期間限定展示「未来のモビリティつくっちゃおう！～ものづくりすごろく～」を2026年2月18日から3月31日まで開催する。

本展示は、未来の移動手段をテーマに、自由な発想から実現に至るものづくりのプロセスをすごろく形式で表現したもの。仲間を募り、技術を集め、試行錯誤を繰り返すなど、完成までの過程を表現したマス目をたどりながら、夢が実現していく様子を体験できる。

展示の目玉となるのは、ゲーム「ポケットモンスター」に登場する「ミライドン」を、トヨタ自動車の技術で具現化した「トヨタ・ミライドン」だ。会場中央に展示され、会期中には実際に試乗できるイベントも開催される。

トヨタミライドンは、子どもが描いた1枚のミライドンの絵をきっかけに誕生した。「夢は実現できる」「想像が未来をつくる」ということを子どもたちに伝えるため、技術者たちがトヨタ自動車で培った技術を生かして現実世界に誕生させた。四足で歩行するリミテッドモードから、二輪バイクのようなドライブモードに変形して走行することができる。

関連イベントとして、2月22日にはトークイベント「未来モビリティ"本気(マジ)"会議」を開催。トヨタミライドンを製造した技術者とロボット開発を手がける研究者を迎え、未来のモビリティを語り合う。定員は30名で事前申込制、抽選となる。

また、3月30日と31日には「トヨタミライドン」に実際に試乗できるイベントを開催。各日11時から12時と15時から16時の2回実施され、各回15組が参加できる。


《レスポンス編集部》

