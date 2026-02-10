ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニー』専用アプリ「JimJam」誕生、オフロードスポットや絶景ポイントを地図上に記録・共有

『ジムニー』専用アプリ「JimJam」
  • 『ジムニー』専用アプリ「JimJam」
  • スズキ・ジムニー・ノマド
  • スズキ・ジムニー・ノマド
  • スズキ・ジムニー・ノマド
  • スズキ・ジムニー・ノマド

スズキは2月10日、『ジムニー』ユーザーの満足度を高め、新たな体験と楽しみをサポートするスマートフォンアプリ「JimJam(ジムジャム)」を立ち上げたと発表した。

【画像全5枚】

2018年の現行ジムニー発売をきっかけに、若い世代や街乗りを楽しむジムニーユーザーが増えている。一方で、そうした新しいユーザーの中には「自分に合った楽しみ方の情報を集めにくい」「ジムニーを楽しむためのはじめの一歩がわからない」といった悩みを抱えている人もいるという。

「JimJam」は、ジムニーのある暮らしをもっと自由に、もっと楽しくするためのサービスだ。ジムニーとの思い出を地図上に記録・共有することで、自分の思い出を振り返るだけではなく、ほかの人の記録から「次はどこに行こう?」「何をしよう?」のヒントを見つけることもできる。

ジムニーの楽しみ方がまだつかめていない、どこに行って何をしたらいいかわからない、そんな「はじめてのジムニーライフ」の最初の一歩と、そこから続く長い道のりを、「JimJam」が一緒に歩んでいく。

「JimJam」の特徴のひとつが、ジムニー専用の地図。オフロードスポットや絶景ポイントなど、既存の地図アプリやSNSでは見つけにくかった「ジムニーならでは」の情報を見つけることができる。

思い出を記録することも可能。ジムニーで訪れた場所、体験したこと、撮影した写真や動画、感じたことなどを地図上に記録することができる。

共有で楽しさを広げることもできる。記録した思い出を公開すれば、ほかのユーザーの「次の一歩」のきっかけになる可能性もある。まるでジャムセッションのように、ユーザー同士で楽しみや発見を共有し合いながら、「JimJam」というとっておきの地図が広がっていく。

なお、アプリはiOS対応モバイルアプリで、iOS17.0以降に対応している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

スズキ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES