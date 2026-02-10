ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ジムニーに名車「スズライトキャリィ」に敬意の「鈴ライトグリル」、オートルビーズが実車で展示へ…大阪オートメッセ2026

スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車
  • スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車
  • スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車
  • スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車
  • スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車
  • スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車

オートルビーズは、同社のカスタムパーツブランド「ARX」より、スズキ『ジムニー』向けの新作フロントグリル「鈴ライトグリル」を発売した。

【画像】スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車

この製品は、1965年に発売された名車2代目「スズライトキャリィ」のフロントフェイスをモチーフにしたレトロモダンなデザインが特徴だ。

オートルビーズは鳥取県岩美町に本拠を置き、ジムニーのカスタムパーツを手がける。スズキの軽自動車の原点に敬意を表し、2代目スズライトキャリィの網状グリルを現代のジムニーに蘇らせた。

スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車 スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車

鈴ライトグリルは細かなフィンが整然と並ぶクラシカルな網グリルデザインを採用し、近年のワイルドなカスタムグリルの流れとは一線を画すレトロな魅力を持つ。装着により懐かしさと新しさが融合したフロントフェイスが完成した。

対応車種は現行ジムニーのJB64をはじめ、『ジムニーシエラ』（JB74）、『ジムニーノマド』（JC74）の3型式。価格は未塗装仕様が4万9500円（税込）、2トーン塗装仕様が7万7000円（税込）となっており、後者はすぐに装着可能な完成品だ。

発売に合わせて鈴ライトグリルは、2月13日から15日に大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」のautorubysブースにて実車装着状態で展示され、質感や装着感を確認できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

大阪オートメッセ

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES