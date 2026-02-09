ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

Pony.ai、プレミアム移動サービスのATBBと戦略的提携…中国主要都市でロボタクシー展開へ

Pony.aiの第7世代の自動運転車両
  Pony.aiの第7世代の自動運転車両

中国の自動運転技術企業のPony.aiは、中国のプレミアム移動サービス事業者の北京ATBB Travel & Express Service(ATBB)と戦略的提携を発表した。資産軽量型のパートナーシップモデルを通じてロボタクシーの商用化を拡大する。

両社は中国の主要都市でロボタクシーサービスを共同展開し、空港や出張などのシーンでも自動運転の活用を広げる。この提携はPony.aiの資産軽量型戦略を反映したもので、車両投資やサービスノウハウ、プラットフォームリソースを持つ既存の移動サービス事業者と協力することで、ロボタクシーの商用化を加速させながら資本効率や資産活用、単位経済性を改善する。

合意の一環として、両社はPony.aiの第7世代ロボタクシー車両を使用した車両群を共同で設立する計画だ。車両群は北京、上海、広州などの中国主要都市で運行され、空港や高速鉄道駅を結ぶルートも含まれる。共同運営される車両はPony.aiの既存のロボタクシーネットワークを補完し、日常的な都市移動から空港送迎まで幅広い移動ニーズに対応する見込みだ。

初期のロボタクシー車両群はPony.ai独自の配車プラットフォームとサードパーティの移動エコシステムに統合される。Pony.aiはまた、自社運営のロボタクシー車両をATBBの星輝出行プラットフォームに統合し、両者がより柔軟でスケーラブルな展開フレームワーク内で需要と車両リソースへのアクセスを共有できるようにする。

提携はまた、空港送迎や出張シーンでの自動運転の展開を深める。完全無人運転により、ロボタクシーは定時性、プライバシーの強化、カスタマイズ可能な車内体験を組み合わせて提供する。これらの機能はプレミアムおよびビジネスクラスの旅行者にアピールすると期待され、より高い水準の地上交通を求める頻繁な出張者にとって差別化された移動オプションとしてロボタクシーを位置づける。

ATBBとの提携は、中国および国際的に商用ロボタクシー事業を拡大するPony.aiの急速な進展を基盤としている。

2025年、Pony.aiは深センで完全無人運転商用ロボタクシー運営の中国初の都市全域許可を取得し、北京、広州、上海で商用サービスを拡大するなど、いくつかの主要なマイルストーンを達成した。同社の総ロボタクシー車両数は1159台を超え、2025年の車両目標を上回った。Pony.aiは2026年末までに3000台以上に拡大する計画を発表している。

Pony.aiはまた、第7世代ロボタクシー運営が広州で都市全域の単位経済性の損益分岐点に達したと報告し、大規模ロボタクシーモデルの商業的実現性を強化した。より多くのパートナーが車両投資と運営に参加するにつれ、Pony.aiは資産軽量型アプローチが国内外市場での迅速かつ持続可能な成長を支援する上でますます重要な役割を果たすと期待している。

