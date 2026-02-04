ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタ「my route」、長崎ランタンフェス向けデジタル乗車券を半額販売…アプリ限定で各1000枚

長崎ランタンフェスティバルに行ける路面電車・バスが半額で1日乗り放題に
  • 長崎ランタンフェスティバルに行ける路面電車・バスが半額で1日乗り放題に

トヨタファイナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」は、長崎自動車および長崎電気軌道と連携し、2月4日10時00分から2月23日23時59分までの期間、デジタル乗車券2種類を特別価格で販売する。

販売されるのは、長崎電気軌道1日乗車券(通常600円を300円)と、長崎市内バス共通24時間フリーパス「ながさき旅パス24-hour」(通常900円を450円)の2種類。いずれも各1000枚限定で、1人につき各乗車券1枚までの購入となる。

利用期間は2026年2月6日10時00分から2月23日23時59分まで。ランタンフェスティバル会場の新地中華街周辺へは、路面電車やバスでのアクセスが便利で、期間中は混雑も予想されるため、公共交通を使った移動が推奨される。

これを利用すれば、路面電車・バスが1日乗り放題となり、現金の用意や小銭のやりとりが不要で、スマートフォンひとつで購入から利用まで完結する。デジタル乗車券はmy routeアプリからのみ購入可能だ。

my routeは、おでかけのアイデアが広がる「お出活=おでかけ・活動」応援アプリ。近くの行きたい場所やイベントが見つかり、様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索でき、お得な交通チケットが購入できる機能を備えている。ダウンロードは無料で、ログインなしですぐ使える。チケット購入には会員登録とクレジットカード等の決済手段の登録が必要となる。

《森脇稔》

