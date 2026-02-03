BMWグループ世界販売0.5％増の246万台、電動車は8.3%増…2025年

BMWグループは2025年の世界新車販売台数（納車ベース）を発表した。総販売台数は246万3715台。前年比は0.5%増だった。

【画像全5枚】

電気自動車の納車台数は64万2087台に上り、前年から8.3%増加した。また、完全電動モデルの納車台数においても、全世界で前年比微増の44万2072台を記録した。

中でも欧州市場では、完全電動モデルの納車台数が28.2%と大幅に増加した。2025年におけるBMWグループのこのような販売実績は、同社のテクノロジー・ニュートラルな取り組みと上質なマルチ・ブランド戦略が、関連セグメントを網羅する広範な製品ポートフォリオと相まって、顧客の支持を集めていることを示している。

中国市場での需要は減少したものの、他の販売市場の売上により相殺された。

電気自動車は、2025年におけるBMWグループの全世界販売台数の26%を占め、完全電動モデルの割合は約18%に上った。

BMWブランドの2025年通期の納車台数は216万9761台(前年比1.4%減)だった。あらゆるテクノロジーを網羅した魅力的な製品ポートフォリオのおかげで、BMWはセグメントの国際的なけん引役としての地位を維持し、欧州や南北アメリカ大陸、アジア一部地域での販売台数の増加が、中国での需要減少を概ね相殺する結果となった。

BMW Mは納車台数が通年で21万3457台(前年比3.3%増)となり、過去最高を達成した。

MINIは2025年に前年比17.7%増となる28万8290台の納車台数を記録し、好調な1年となった。中でも、完全電動モデルが世界的に人気を集めていることが明らかとなった。

イギリスのプレミアム・ブランドであるMINIにとって、完全電動モデルの納車台数が10万台を突破した2025年は、重要な節目の年となった。このことは、2025年に納車されたMINIの3分の1以上が、完全電動ドライブトレインを装備していたことを意味する。

ロールスロイスは通年で5664台(前年比0.8%減)を納車した。BMW Motorradは同期間に20万2563台(前年比3.7%減)のバイクとスクーターを売り上げた。