住友ベークライト、バイオマス由来の難燃性プリプレグ開発…航空機の内装材に

sbPFA プリプレグ
  • sbPFA プリプレグ

住友ベークライトは、航空機産業が目標とする2050年CO2ネットゼロ達成に向けた取り組みに貢献するため、バイオマス由来のPFA(PolyFurfuryl Alcohol、通称フラン樹脂)を使用した難燃性に優れたプリプレグを開発したと発表した。

本製品は、航空機内装材をはじめとする高度な難燃性が求められる分野において、環境負荷低減と安全性を両立するソリューションとして、持続可能な社会の実現に貢献する。

航空業界では、IATA(国際航空運送協会)およびICAO(国際民間航空機関)が掲げる「2050年カーボンニュートラル目標」達成に向け、主要航空機メーカーが脱炭素化に取り組んでいる。一方で、航空機の軽量化を目的としたFRP(繊維強化プラスチック)の普及が進む中、製造過程での石油由来原料の削減が課題となっている。

特にリサイクルが難しい熱硬化性樹脂については、環境負荷低減のためバイオマス原料の適用が模索されており、サプライチェーン全体で新たなソリューションが求められている。

同社は、非可食バイオマス由来のPFA樹脂およびそれを用いたPFA製品のブランドを「sbPFA」とし、その一環としてPFA樹脂をバインダーに用いたPFAプリプレグを開発した。これを、航空業界の脱炭素化に貢献するソリューションとして位置づけ、CO2削減と持続可能な製品開発を推進している。

本プリプレグは、従来の石油由来フェノール樹脂と同等の機械強度を有し、航空機内装品に求められる高い難燃性・低煙性・低毒性(FST)基準を満たしている。また、14 CFR Part 25に準拠したOSUヒートリリース試験においても、石油由来フェノール樹脂と同等レベルの性能を確認している。

従来のフェノール樹脂プリプレグでは困難であったCFP43%削減を達成し、航空機産業が掲げる2050年カーボンニュートラル目標の達成に大きく貢献する。また、これにより企業のESG評価やブランドイメージの向上を促進する。

非可食バイオマス原料の採用により持続可能な調達を可能にし、サプライチェーン全体での環境配慮を強化する。

航空機内装材に不可欠な優れたFST性能を確保しつつ、従来のフェノール樹脂プリプレグと同じ取扱いが可能である。そのため、新たな設備投資や製造プロセスの大幅な変更なく、製造効率を維持したまま安全性の高い製品を提供し続けることができる。

本製品の開発は、SDGs(持続可能な開発目標)の「12.つくる責任 つかう責任」に貢献する。非可食バイオマスPFA樹脂の採用でCFPを43%削減し、資源の効率利用と環境負荷低減を実現し、「つくる責任」を果たす。また、高いFST性能は安全性向上に寄与し、社会の安心・安全を支援する。

同社は今後も環境技術革新とパートナーシップで地球規模の課題解決に取り組んでいく。

現在、本製品は試作段階にあり、一部の航空機メーカーへのサンプル提供を開始している。今後は顧客評価を進め、2028年の量産開始を目指している。また、航空機分野に限らず、自動車バッテリーなど難燃性が求められる分野への展開を視野に入れ、マーケティング活動を強化していく。

《森脇稔》

