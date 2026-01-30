ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタの次世代EVに搭載へ、出光興産が全固体電池向け固体電解質の大型パイロット装置建設を開始

固体電解質(全固体電池に用いられる粉末状材料)　と大型パイロット装置完成CGイメージ(青枠が該当装置)　　
  • 事業ロードマップ

出光興産は、全固体リチウムイオン二次電池の材料となる固体電解質を製造する大型パイロット装置について、最終投資決定を行い、建設を開始したと発表した。

同社はトヨタ自動車と協業し、2027年から2028年に全固体電池を搭載した電気自動車(BEV)を実用化することを目指している。本装置で製造される固体電解質は、トヨタが開発するBEV向け全固体電池で使用される予定だ。

全固体電池は、従来の液系電池と異なり固体の電解質を使用する電池で、イオンが移動しやすく、BEVの充電時間短縮や高出力化を実現する。また、高電圧・高温に強く、エネルギー密度向上や長寿命化も期待されている。

同社は、モビリティの進化や資源循環型社会の構築に貢献する全固体電池に不可欠な材料である固体電解質の開発と量産体制の構築を進めている。小型実証設備から大型パイロット装置へと段階的に製造装置をスケールアップし、その先の事業化へつなげる計画だ。

現在稼働する2基の小型実証設備において、固体電解質の量産技術開発とサンプルの製造を実施している。第1プラントでは主にトヨタ向けの固体電解質を、第2プラントでは異なる種類の固体電解質を開発している。

このたび、第1プラントで得られた実証結果を踏まえ、事業化に向けた次期フェーズである大型パイロット装置の建設を決定した。生産能力は年間数百トンを見込んでいる。千葉事業所(千葉県市原市)敷地内に2027年中の完工を目指す。なお、本装置の建設工事は千代田化工建設に発注している。

固体電解質の量産化へ向けた技術開発は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業/次世代蓄電池・次世代モーターの開発」の一つとして採用されており、補助を受けながら計画通りに進行している。

また、2025年2月に公表した固体電解質の重要な中間原料である硫化リチウムの大型製造装置の建設についても、2027年6月の完工に向け順調に進捗している。

同社は、固体電解質の性能向上および量産技術の開発を一層加速させるとともに、原料から製品に至る一貫したバリューチェーンの構築を着実に進め、全固体電池の社会実装を目指す。

同社が手掛ける固体電解質については、原料に石油製品の製造過程で副次的に発生する硫黄成分を使用している。同社は、硫黄成分の有用性を1990年代半ばにいち早く見出し、長年にわたって培った研究力と技術力によって、固体電解質の開発に成功した。

《森脇稔》

