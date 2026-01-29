ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

「サツマイモ発電」活用のEV急速充電器、霧島酒造の宮崎県の新施設に設置…Terra Charge

「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」
Terra Chargeは、1月27日に開業した霧島酒造（宮崎県都城市）の新施設「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」に、急速充電器を設置したと発表した。

同施設は焼酎製造過程で発生する焼酎粕や芋くずから生成したバイオガスを電気に変換した再生可能エネルギー「サツマイモ発電」を100％使い運営され、植物園やスターバックス店舗、霧島酒造直営店などを備える先進的な環境配慮型施設だ。

Terra Chargeはここに120kWの急速充電器（2口タイプ）を設置し、EVユーザーがアプリ不要のゲストモードや刷新されたiOS・Android対応充電アプリ「テラチャージ」を通じて利用可能にした。

日本政府の2050年カーボンニュートラル実現に向け、EV普及と充電インフラ整備は全国的に加速している。Terra Chargeは単なる設備提供にとどまらずエネルギーの背景が見える充電体験を重視し、地域事業者や自治体と連携し持続可能なモビリティ社会の構築を目指す。

「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」の所在地は、宮崎県都城市下川東4丁目5869番8

。電力はサツマイモ発電（再生可能エネルギー）100％だ。設置機器は急速充電器（120kW）2口タイプ1基となる。

《森脇稔》

