ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

NeusoftとセレンスAI、スマート音声技術で提携…大規模言語モデル活用の車載音声ソリューション開発へ

セレンスAIのロゴ
  • セレンスAIのロゴ

中国のNeusoftは、ダイアログ型AIユーザー体験ソリューションを提供するセレンスAI(Cerence AI)と業務提携覚書を締結したと発表した。

両社はスマート音声や大規模言語モデルなどの先端分野を中心に深度な連携を展開する。技術の共創とエコシステムの融合を通じ、世界中の自動車産業パートナー向けにプレインテグレーション済み、シナリオ別に設計された高体験価値のインテリジェントインタラクションソリューションを共同で創出していく。

自動車技術がインテリジェント化、感情化の進展に伴い、ユーザーのコックピットインタラクションに対する期待は一層高まっている。人々は基礎的な音声応答にもはや満足せず、自然な意味を真に理解し、円滑にコミュニケーションが取れ、感情の共感を生むことのできるモビリティパートナーを求めている。

NeusoftとセレンスAIの強強連携は、まさにこの業界トレンドを絞り、「聞き取れる、的確に答える、温かみのある」インタラクション体験をスマートカーの「新たな標準装備」にすることを目指している。

今回の連携において、Neusoftは先進的なインテリジェントコックピットソフトウェアプラットフォーム(NAGIC)を中核的なキャリアとし、セレンスAIが有する音声技術、生成AI及び大規模言語モデルに関する先進的な技術と豊富な専門経験を深度に融合させ、スマート音声インタラクションに関するイノベーティブなアプリケーションを共同で模索していく。

Neusoftのグローバルに展開する製品開発・デリバリーネットワーク、及びセレンスAIの技術優位性とブランドインフルエンスを基盤に、両社は連携してグローバルの目標市場を開拓していく。

未来に向け、NeusoftとセレンスAIは連携して自動車メーカーの市場における突破口開拓を支援し、世界中のユーザーに対し、より安全で、より温かみのあるインテリジェントモビリティ体験を創出していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

セレンス

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES