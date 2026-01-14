ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

吉利汽車、セレンスの対話型AIプラットフォーム「xUI」で車載音声体験を向上へ…CES 2026

対話型AI技術を手がけるセレンスはCES 2026において、ジーリー・オート(吉利汽車）にハイブリッド型エージェントAIプラットフォーム「セレンスxUI」を供給すると発表した。

今回の提携は、ジーリー・オートの全領域AI技術基盤と成熟した海外市場での実績、そしてセレンスのハイブリッド型エージェントAIにおけるリーダーシップを中心に展開される。海外ユーザーのニーズを優先し、車内音声インタラクションが運転の安全性と利便性を向上させることを目指す。

海外市場のローカライゼーション要件に関する深い洞察を活用し、ジーリー・オートはセレンスxUIを使用して製品の使いやすさを向上させる音声インタラクション方式を導入する。複数意図認識、Say What You See機能、自然な問い合わせと意図の理解などにより、地域の言語や文化習慣により適合した車内体験を提供する。今後、両社は車両制御エージェントやナビゲーションエージェントなどの機能の改良を継続する予定だ。

AI搭載体験へのユーザー需要が加速する中、セレンスxUIは自動車メーカーが大規模言語モデルベースのインタラクションを迅速に車両に導入することを支援する。xUIにより、自動車メーカーは車内アシスタントを反応型システムから、プロアクティブでコンテキストを認識するコンパニオンへと変革する自然で直感的な体験を提供できるという。

主な利点として、xUIは意図を認識した自然な対話を可能にし、ドライバーと乗客が認識されないリクエストのフラストレーションなく自由に話すことができる。また、音声だけでユーザーインターフェースのナビゲートや新機能の発見を支援する。

複数意図機能により、車内アシスタントは広範囲のタスクに対応でき、実際のニーズに適合した正確で会話的な回答を行う。複数意図理解により、例えば「窓を開けて、それから評価が高くて無料Wi-Fiと駐車場があるコーヒーショップを探して」といった複雑な問い合わせにシームレスに応答できる。

プラットフォームは複数の異なる音響ゾーンをサポートでき、各座席にパーソナライズされた体験を提供し、ドライバーと乗客が車内の他の人からの干渉を心配することなく車内アシスタントと対話できる。

Say What You See機能により、ユーザーインターフェースのすべての要素を音声で制御でき、ユーザーは完全な車内体験にハンズフリーで便利にアクセスできる。

この体験は2026年4月からジーリー『ギャラクシーM9』に搭載される予定だ。

《森脇稔》

