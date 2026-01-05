ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

セレンスAI、車載AI技術の最新ラインナップ披露へ…CES 2026

セレンスAIはCES 2026に、新ドメイン特化型エージェント、高性能マルチモーダルedge AI、オーディオAIエクスペリエンスなど、ハイブリッド・エージェント型AIプラットフォームおよびCerence xUIのアップデートを展示すると発表した。

自動車に特化したハイブリッド・エージェント型AIプラットフォーム「Cerence xUI」は、自動車メーカーが直面する課題に対応する。大規模言語モデル(LLM)を活用したエクスペリエンスへのユーザーの期待は高まり、購入後の車両でも新しいソフトウェアでアップデートする必要性がある。また、複雑な技術の選択とコスト管理の両立が求められ、プレッシャーはさらに高くなっている。

Cerence xUIは、設計上ハイブリッドでモジュール式、さらに特定の技術に依存しない設計により、車内でエージェント型LLMインテリジェンスを実現する。一方で、OEMに対し、市場で入手できる最良のファーストパーティ・サードパーティモデル、データソース、エージェントを統合するための完全なフレキシビリティを提供する。また、このプラットフォームは、アップデートされた機能や新しいLLMの性能を、すでに路上を走行している車両に素早く導入することもでき、車両のライフサイクル全体を通じて、継続的なイノベーションをサポートする。

Cerence xUIはエンドユーザー向けにシームレスで直観的、かつ魅力的なエクスペリエンスを提供する。このプラットフォームのマルチステップの文脈を正確に引き継ぐ機能、マルチモーダル機能、高性能パーソナライゼーションにより、車載アシスタントが、受動的なシステムから自然で能動的かつ文脈を理解するコンパニオンへと進化する。

セレンスAIとSiMa.aiの共同開発ソリューションは、IAAモビリティ2025で初公開された。両社は、セレンスAIの小規模言語モデル「CaLLM Edge」のデモを行い、SiMa.aiの高効率な機械学習システムオンチップ(MLSoC)「Modalix」上で動作させた。今回のCESでは、このパートナーシップの次なる進化を披露する予定である。CaLLM Edgeは、SiMa.aiのハードウェア上で動作し、卓越した電力効率を維持しつつ、高性能マルチモーダル機能、パフォーマンスの向上、低遅延を実現することで、Cerence xUIを強化する。

セレンスAIは、CESで初公開する2つの新たなAIエージェントなど、自動車エコシステム向けに設計された幅広いエージェント型エクスペリエンスを披露予定である。

車の所有者向けに、予測的なサービスとメンテナンスアシスタントを実現する「オーナーシップ・コンパニオン・エージェント」を初公開する。このエージェントにより、ドライバーは、車両の状態の把握、今後必要なサービスへの対処、そして十分に利用されていない機能の認識が容易になり、車両における最新技術のさらなる導入が可能となる。

さらに車の枠を超え、より広範な自動車エコシステムの領域へ展開するため、販売・サービスワークフローのインテリジェントな自動化でディーラーをサポートする「ディーラー・アシスト・エージェント」を投入する。

CESでは、セレンスAIとマイクロソフトが共同開発し、IAA 2025で初披露されたモバイルワークエージェントの初めての車内デモを紹介する。モバイルワークエージェントは、Teams、Outlook、OneNoteなど、マイクロソフト365 Copliotへの安全で音声ファーストなアクセスを実現する。Cerence xUIの構成要素であるモバイルワークAIエージェントは、車両そのものと深く統合され、多様な車載グレードAIエージェント間をシームレスに連携させることで、ユーザーは恩恵を受けることができる。例えば、手動入力なしで、ユーザーの業務カレンダーと統合し、次の会議へと誘導する、プロアクティブなナビゲーションを提供する。

セレンスAIは、オーディオAIポートフォリオにも焦点を当て、最新のマルチスピーカー機能とマルチゾーン機能を披露予定である。最新の音声信号エンハンスメント(SSE)、ノイズ低減、信号処理、緊急車両検知(EVD)など、セレンスAIの一連のオーディオAIソリューションは、次世代音声アシスタントや車載コミュニケーションシステムを強化することで、多様な環境においても、明瞭で信頼性の高い音声パフォーマンスを実現する。

さらにセレンスAIは、中国発の世界的な大手家電メーカーTCL(LVCC, Central Hall ブース番号18604)や台湾を拠点とする世界有数のファブレス半導体メーカーMediaTekとの連携を通じて、同社のパートナーエコシステムがユーザーと製品にもたらす価値を体現した。セレンスAIのオープンなモジュールプラットフォームは、OEMメーカーにイノベーションの加速と差異化したAI体験の提供を支援している。

《森脇稔》

