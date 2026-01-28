アウディ、独自のクラウドプラットフォーム「EC4P」導入…生産現場のAI活用を拡大

アウディは1月27日、生産現場に「Edge Cloud 4 Production（EC4P）」を導入したと発表した。

【画像】アウディが生産現場に「Edge Cloud 4 Production（EC4P）」を導入

アウディは生産と物流において、人工知能（AI）を積極的に導入している。自社のクラウドプラットフォームを拡大し、大量生産に新たなAI技術を取り入れている。長年の製造経験とデジタル技術の融合により、スマート工場の実現を目指す。

ゲルド・ウォーカー生産・物流担当取締役は、「AIは生産効率の大きな飛躍をもたらす。AIをパートナーとして従業員を支援し、人体に負担の大きい作業はAI制御のロボットに任せている」と説明する。

アウディはEdge Cloud 4 Production（EC4P）を導入し、従来の自動化技術にクラウドの柔軟性と計算能力を組み合わせた。これにより現場のハードウェア削減や機能追加の迅速化を実現し、生産の安定化とコスト削減、ITセキュリティの向上を図っている。ドイツの工場では車両の仕様情報をリアルタイムで中央管理し、1000台以上の産業用PCの撤廃に成功した。

エッジクラウドは特にネッカーズルム工場での『A5』と『A6』のボディ生産で活用され、約100台のロボットがミリ秒単位の精度で連携。三交代制で1日に数百台の車体生産を実現し、業界で唯一無二のベンチマークとなっている。

溶接スパッタ検出（WSD）システムもEC4P上で動作し、検出後はロボットアームが研磨を担当。フォルクスワーゲングループ初のAI搭載スパッタ検出システムはインゴルシュタットの6工場での量産が予定されている。

また、アウディはP-Data Engineというプラットフォームを構築し、自社開発の監視AI「ProcessGuardAIn」を推進。リアルタイムで製造異常を検知し、現場での作業負担軽減とコスト削減に寄与する。2026年第二四半期に量産導入予定だ。

他に、電装ハーネスの完全デジタル化・自動化を目指す「Next2OEM」プロジェクトをインゴルシュタットで推進。サプライヤーから工場内組み立てまでのプロセスをデモンストレーションし、物流削減とリードタイム短縮が期待されている。

IPAI（インノベーションパーク人工知能）との協力で、塗装工場でのAI乾燥機制御試験を実施。温度や風量をAIで調整し、2026年夏までにエネルギー節減効果を検証中だ。

社内では約60名の専門家が生産ラボとP-Data FactoryでAI技術を開発。ブロードコム、シスコ、シーメンスと連携し、仮想化プラットフォームやネットワークの統合に取り組む。2023年からはIPAIのメンバーとして最新の技術や人材にアクセスし、革新の実用化を加速している。

アウディは全従業員に遵守を求める行動規範とAIポリシーで、尊重・安全・透明性を重視したAIの責任ある使用を明示。データ共有に関してもルールを設け、技術の潜在力を活かしつつ企業と利用者の権利を守っていく。今後もAIを核としたスマート工場の展開を進めていく方針だ。