ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アウディ、独自のクラウドプラットフォーム「EC4P」導入…生産現場のAI活用を拡大

アウディが生産現場に「Edge Cloud 4 Production（EC4P）」を導入
  • アウディが生産現場に「Edge Cloud 4 Production（EC4P）」を導入
  • アウディが生産現場に「Edge Cloud 4 Production（EC4P）」を導入
  • アウディが生産現場に「Edge Cloud 4 Production（EC4P）」を導入
  • アウディが生産現場に「Edge Cloud 4 Production（EC4P）」を導入

アウディは1月27日、生産現場に「Edge Cloud 4 Production（EC4P）」を導入したと発表した。

【画像】アウディが生産現場に「Edge Cloud 4 Production（EC4P）」を導入

アウディは生産と物流において、人工知能（AI）を積極的に導入している。自社のクラウドプラットフォームを拡大し、大量生産に新たなAI技術を取り入れている。長年の製造経験とデジタル技術の融合により、スマート工場の実現を目指す。

ゲルド・ウォーカー生産・物流担当取締役は、「AIは生産効率の大きな飛躍をもたらす。AIをパートナーとして従業員を支援し、人体に負担の大きい作業はAI制御のロボットに任せている」と説明する。

アウディはEdge Cloud 4 Production（EC4P）を導入し、従来の自動化技術にクラウドの柔軟性と計算能力を組み合わせた。これにより現場のハードウェア削減や機能追加の迅速化を実現し、生産の安定化とコスト削減、ITセキュリティの向上を図っている。ドイツの工場では車両の仕様情報をリアルタイムで中央管理し、1000台以上の産業用PCの撤廃に成功した。

エッジクラウドは特にネッカーズルム工場での『A5』と『A6』のボディ生産で活用され、約100台のロボットがミリ秒単位の精度で連携。三交代制で1日に数百台の車体生産を実現し、業界で唯一無二のベンチマークとなっている。

溶接スパッタ検出（WSD）システムもEC4P上で動作し、検出後はロボットアームが研磨を担当。フォルクスワーゲングループ初のAI搭載スパッタ検出システムはインゴルシュタットの6工場での量産が予定されている。

また、アウディはP-Data Engineというプラットフォームを構築し、自社開発の監視AI「ProcessGuardAIn」を推進。リアルタイムで製造異常を検知し、現場での作業負担軽減とコスト削減に寄与する。2026年第二四半期に量産導入予定だ。

他に、電装ハーネスの完全デジタル化・自動化を目指す「Next2OEM」プロジェクトをインゴルシュタットで推進。サプライヤーから工場内組み立てまでのプロセスをデモンストレーションし、物流削減とリードタイム短縮が期待されている。

IPAI（インノベーションパーク人工知能）との協力で、塗装工場でのAI乾燥機制御試験を実施。温度や風量をAIで調整し、2026年夏までにエネルギー節減効果を検証中だ。

社内では約60名の専門家が生産ラボとP-Data FactoryでAI技術を開発。ブロードコム、シスコ、シーメンスと連携し、仮想化プラットフォームやネットワークの統合に取り組む。2023年からはIPAIのメンバーとして最新の技術や人材にアクセスし、革新の実用化を加速している。

アウディは全従業員に遵守を求める行動規範とAIポリシーで、尊重・安全・透明性を重視したAIの責任ある使用を明示。データ共有に関してもルールを設け、技術の潜在力を活かしつつ企業と利用者の権利を守っていく。今後もAIを核としたスマート工場の展開を進めていく方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ（Audi）

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES