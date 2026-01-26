ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ソフトバンクとEye-Net、V2X衝突予防技術の戦略的協業を進展…日本の道路安全向上へ

V2X衝突予防技術のイメージ
  • V2X衝突予防技術のイメージ

自動車向けビジョンソリューションを手がけるフォーサイト（Foresight）オートノマス・ホールディングスは、同社の子会社のアイネット（Eye-Net）モバイルが、ソフトバンクとの戦略的協業を進展させたと発表した。

この協業は、アイネットのV2X(車車間・路車間通信)衝突予測・予防ソリューション技術のさらなる検証を目的としている。周辺の道路利用者間でシームレスかつリアルタイムに位置情報を交換することで、道路の安全性と運用効率の向上を目指す。

今回の進展は、フォーサイトとソフトバンクとの実証実験プロジェクトの好結果に基づくものだ。両社は今後、ソフトバンクのニーズに合わせたソリューションの調整を行い、新市場への導入可能性を評価する。

この協業は、コネクテッドモビリティソリューションの展開を加速させるという共通のコミットメントを示すものであり、最終的には日本国内外における状況認識の向上と交通関連事故の削減に貢献することが期待される。

アイネットは次世代のV2X衝突予防ソリューションとスマート自動車システムを開発し、都市モビリティ環境におけるすべての道路利用者の安全性と状況認識を強化している。最先端のAI技術、高度な分析、既存のセルラーネットワークを活用することで、アイネットの革新的なソリューションは、スマートフォンや車両内のスマートデバイスを使用するすべての道路利用者にリアルタイムの衝突前警告を行う。

フォーサイト・オートノマス・ホールディングスは、先進的な3D知覚技術とセルラーベースのアプリケーションを開発するテクノロジー企業だ。同社は完全子会社を通じて、視界内ビジョンシステムと視界外事故予防ソリューションを開発している。フォーサイトの3D知覚システムには、自動キャリブレーションと高密度3Dポイントクラウドのモジュールが含まれ、自動車、防衛、自動運転、農業、重工業機器、無人航空機など、さまざまな市場に適用できる。

《森脇稔》

