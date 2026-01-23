ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

横浜ゴムのSUV用タイヤ「ジオランダー」、北米最高峰デザートオフロードレース新シリーズ「AORC」に供給

横浜ゴムは1月23日、米国のヨコハマタイヤコーポレーション(YTC)が2026年より米国で新設された北米最高峰のデザートオフロードレース「American Off-Road Racing Championship(AORC)」シリーズに、SUV・ピックアップトラック用タイヤ「GEOLANDAR」を供給すると発表した。

「AORC」シリーズは「Best in the Desert Racing Association」と「Unlimited Off-Road Racing」が提携して新設された。米国で最も長い歴史を持つオフロードレースシリーズ「Best in the Desert」と、世界クラスのオフロードレース「Mint 400」などを運営する「Unlimited Off-Road Racing」のレースを統合。米国の砂漠地帯からなる過酷なコースを舞台に、1月14日から18日にアリゾナ州で開催された「Parker 400」を含めた全5戦でチャンピオンが競われる。

YTCは、SUV・ピックアップトラック向けマッドテレーンタイヤ「ジオランダー M/T G003」をベースとしたオフロードレース向けスペックタイヤのほか、海外向けオフロードレース用タイヤ「ジオランダー SD」を供給。チームヨコハマは、「AORC」の前身となるレースにおいて「GEOLANDAR」装着車で優秀な成績を収めてきた実績を礎に、チャンピオンタイトル獲得を目指す。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026(YX2026)」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げ、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR」、ウィンタータイヤ、そして18インチ以上のタイヤの拡販に取り組んでいる。その中で、モータースポーツ活動を「ADVAN」「GEOLANDAR」のブランド価値向上の場と位置付け、トップカテゴリーからグラスルーツカテゴリーまでグローバルでの多岐にわたるモータースポーツ競技に参戦している。

