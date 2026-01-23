システムを簡単に本格化させたいなら、使うべきは「アンプDSP」！［DSPって何？］

音にこだわったカーサウンドシステムを作りたいと考える愛好家の多くは、「DSP」を導入している。当連載では、その理由からこの選び方・使い方までを説明していこうと試みている。今回はこの中の1タイプであるパワーアンプ内蔵DSPの、利点や選択法を解説していく。

【画像全4枚】

◆「メインユニット」が換えられない場合と、より高度なシステムを得たい場合には…

さて、これまで説明してきたように、DSPとは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称で、これを使うと車内にある音響的な不利要因への対処が可能となり、「マルチアンプ接続」も実行できるようになる。結果、音が良くなる。

で、これにはタイプ違いが3つある。「メインユニット内蔵型DSP」、「パワーアンプ内蔵DSP」、「単体DSP」、これらだ。なお愛車の「メインユニット」が交換できてしかも愛用の機種がある程度古い場合には、高性能なメインユニット内蔵型DSPを積んだメインユニットへと交換するのが手っ取り早い。

しかし、交換がしにくい車種が増えている。そうであればメインユニット内蔵型DSP以外の2つのうちのいずれかを使うしかない。

ちなみにこれらの方が、メインユニット内蔵型DSPより性能が上だ。なのでメインユニットを交換できる場合でも、より高度なシステムを完成させたいと思ったときにも、パワーアンプ内蔵DSPか単体DSPのいずれかを選びたい。

「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。

◆最近はリーズナブルかつ高性能な「アンプDSP」が増えている。しかし…

で、パワーアンプ内蔵DSPと単体DSPのどちらを選ぶべきかというと、手軽にシステムアップを図りたいと思うなら、パワーアンプ内蔵DSPが有利だ。なぜならこれを導入することで即、スピーカーの手前までのシステムの大部分を完成させられる。

ところで昨今はリーズナブルでかつ性能の良好なモデルがいくつか登場していて、それらを選べば製品代は5万～6万円で足りる。つまり場合によってはメインユニットを交換するよりも手軽だ。

ただし、機種選定の際には「将来どんなシステムを組みたいか」までを検討する必要がある。リーズナブルな製品は拡張性が高くないので、後からシステムを複雑化（高度化）したくなったとき、パワーアンプ内蔵DSP自体を買い直すしかなくなる。この点は頭に入れておくべきだ。

◆「コントロールできるch数」と「内蔵パワーアンプ」のch数のチェックはマスト！

というわけなので、選択の際には「コントロールできるch数」と「内蔵パワーアンプのch数」をチェックしておこう。ちなみにミニマムな仕様のモデルでは、前者は「6」となる。このスペックが備わっていれば、「フロント2ウェイ＋サブウーファー」、または「フロント2ウェイ＋リア」というスピーカーレイアウトの詳細なコントロールを行える。しかし、それらよりも複雑なシステムには対応しない。

そして内蔵パワーアンプのch数は、ミニマムな仕様では「4」となる。そうであれば「フロント2ウェイスピーカー」を内蔵パワーアンプでドライブしきれる。

しかし「サブウーファー」を追加したいときや「リアスピーカー」もパワフルに鳴らしたくなる場合には、役不足となる。なおサブウーファーを鳴らすには「パワードタイプ」を選べば良いが、「フロント3ウェイ」を組みたい場合には少しやりづらい。

今回は以上だ。次回は単体DSPについて掘り下げる。お読み逃しのなきように。