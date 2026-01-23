ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

システムを簡単に本格化させたいなら、使うべきは「アンプDSP」！［DSPって何？］

「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。
  • 「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。
  • 「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。
  • 「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。
  • 「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。

音にこだわったカーサウンドシステムを作りたいと考える愛好家の多くは、「DSP」を導入している。当連載では、その理由からこの選び方・使い方までを説明していこうと試みている。今回はこの中の1タイプであるパワーアンプ内蔵DSPの、利点や選択法を解説していく。

【画像全4枚】

◆「メインユニット」が換えられない場合と、より高度なシステムを得たい場合には…

さて、これまで説明してきたように、DSPとは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称で、これを使うと車内にある音響的な不利要因への対処が可能となり、「マルチアンプ接続」も実行できるようになる。結果、音が良くなる。

で、これにはタイプ違いが3つある。「メインユニット内蔵型DSP」、「パワーアンプ内蔵DSP」、「単体DSP」、これらだ。なお愛車の「メインユニット」が交換できてしかも愛用の機種がある程度古い場合には、高性能なメインユニット内蔵型DSPを積んだメインユニットへと交換するのが手っ取り早い。

しかし、交換がしにくい車種が増えている。そうであればメインユニット内蔵型DSP以外の2つのうちのいずれかを使うしかない。

ちなみにこれらの方が、メインユニット内蔵型DSPより性能が上だ。なのでメインユニットを交換できる場合でも、より高度なシステムを完成させたいと思ったときにも、パワーアンプ内蔵DSPか単体DSPのいずれかを選びたい。

「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。

◆最近はリーズナブルかつ高性能な「アンプDSP」が増えている。しかし…

で、パワーアンプ内蔵DSPと単体DSPのどちらを選ぶべきかというと、手軽にシステムアップを図りたいと思うなら、パワーアンプ内蔵DSPが有利だ。なぜならこれを導入することで即、スピーカーの手前までのシステムの大部分を完成させられる。

ところで昨今はリーズナブルでかつ性能の良好なモデルがいくつか登場していて、それらを選べば製品代は5万～6万円で足りる。つまり場合によってはメインユニットを交換するよりも手軽だ。

ただし、機種選定の際には「将来どんなシステムを組みたいか」までを検討する必要がある。リーズナブルな製品は拡張性が高くないので、後からシステムを複雑化（高度化）したくなったとき、パワーアンプ内蔵DSP自体を買い直すしかなくなる。この点は頭に入れておくべきだ。

「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ：イースト＜大阪府＞）。

◆「コントロールできるch数」と「内蔵パワーアンプ」のch数のチェックはマスト！

というわけなので、選択の際には「コントロールできるch数」と「内蔵パワーアンプのch数」をチェックしておこう。ちなみにミニマムな仕様のモデルでは、前者は「6」となる。このスペックが備わっていれば、「フロント2ウェイ＋サブウーファー」、または「フロント2ウェイ＋リア」というスピーカーレイアウトの詳細なコントロールを行える。しかし、それらよりも複雑なシステムには対応しない。

そして内蔵パワーアンプのch数は、ミニマムな仕様では「4」となる。そうであれば「フロント2ウェイスピーカー」を内蔵パワーアンプでドライブしきれる。

しかし「サブウーファー」を追加したいときや「リアスピーカー」もパワフルに鳴らしたくなる場合には、役不足となる。なおサブウーファーを鳴らすには「パワードタイプ」を選べば良いが、「フロント3ウェイ」を組みたい場合には少しやりづらい。

今回は以上だ。次回は単体DSPについて掘り下げる。お読み逃しのなきように。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーオーディオ DSP

カーオーディオ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES