横浜ゴム、3年目のニュル24時間レースへ、HRTとの協業で参戦

横浜ゴムは、2026年シーズンのニュルブルクリンク24時間レースおよびニュルブルクリンク耐久シリーズにおいて、ドイツのレーシングチームHaupt Racing Team（HRT）とのパートナーシップ契約を更新した。今回で3年目となる協業関係を継続する。

【画像】ニュル24時間レースに参戦するフォード『マスタングGT3』

両社は2024年から協力を開始し、2025年シーズンはHRTがFord Racingのサポートを受けて参戦。ニュル24時間レースではSP9 PRO-AMクラスで優勝したほか、NLS第8戦では総合優勝を果たし、Fordにとって10年ぶりのNLS勝利をもたらした。横浜ゴムはフォード『マスタングGT3』にADVANレーシングタイヤを供給し、その高い走行性能と信頼性で世界屈指の耐久レースでの勝利に貢献している。

HRTは2020年に設立され、短期間で国際的なGT3レースにおいて存在感を高めてきたレーシングチームだ。ドイツツーリングカー選手権をはじめ、NLSやニュル24時間レースなどで実績を重ねており、高い技術力と組織力を有するチームとして評価されている。

横浜ゴムは、世界有数のタイヤメーカーによる厳しい競争が繰り広げられるニュル24時間レースにおいて参戦チームを長年にわたってサポートしており、横浜タイヤ装着車がこれまでに3度の総合優勝を果たしている。また、NLSでは2023年に横浜タイヤ装着車がNLS Speed Trophy部門、NIMEX Team Trophy部門SP9 Proクラスでの年間チャンピオンを獲得するなど確かな実績を積み上げている。

2026年シーズンは3月14日のNLS第1戦から始まり、5月14日から17日にかけてニュルブルクリンク24時間レースが開催される予定だ。使用タイヤはドライ用のADVAN A005とウェット用のADVAN A006で、サイズはフロント300/680R18、リア330/710R18（ドライ）およびフロント300/680R18、リア320/710R18（ウェット）となる。

横浜ゴムは中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」において、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」とSUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR」の拡販に取り組んでおり、モータースポーツ活動をブランド価値向上の場と位置付けている。

