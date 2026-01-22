中国ZYT、大型トラック向け自動運転分野に参入…2026年前半に量産開始

中国のインテリジェント・ドライビング・ソリューション・プロバイダーのZYTは、「ZYT Brand Gala 2025」において商用車向け戦略を発表した。

乗用車向けADAS事業から、大型トラック向けの高速道路ナビゲーション(NOA)および無人物流車両分野へと事業を拡大する。

ZYTは、中国の主要OEMのXCMG、SHACMAN、SINOTRUKの3社と提携し、ZYTの技術を搭載した大型トラックの量産を2026年前半に開始する予定だ。インテリジェント・ドライビング技術の適用範囲を、高速道路輸送にとどまらず、より幅広い自動化シナリオへと拡大していく。

同社は2026年初頭に、業界を代表する企業と共同で無人物流車両を開発し、港湾、工業団地、鉱山における自動化輸送の導入を目指す。

ZYTは、乗用車で培った成熟したフルスタックの「認知・判断・制御」技術を、商用車向け用途へと展開している。大型輸送特有の走行特性や運用環境に対応するため、同社は「情熱であり続ける」というエンジニアリング哲学を堅持し、制約のあるハードウェア資源から最高水準の性能を引き出すことに注力している。

大型トラック向けインテリジェント・ドライビング・システムは、ZYT独自の1L3R7Vセンサー構成を採用しており、100TOPSの演算性能を提供するSA8650ドメインコントローラーを搭載している。その中核には、ZYTが自社開発したエンドツーエンドモデルを備えている。

システムは大型トラックの利用シーンに最適化されており、0～110km/hの全速度域にわたって、高速道路ナビゲーション(NOA)、運転支援、アクティブセーフティ機能を実現する。都市道路、高規格道路、高速道路など多様な環境に対応し、異なる車種や利用シーン間での迅速な技術移行を可能にする堅牢なアーキテクチャを確立している。

ディーゼル、天然ガス、純電気、ハイブリッドといった多様なプラットフォームを含む商用車市場では、極めて高いシステム互換性と安定性が求められる。比較的仕様が均一な乗用車分野と比べ、商用車フリートでは、より厳格な汎用性と信頼性を備えたインテリジェント・ドライビング・ソリューションが不可欠だ。

乗用車分野で先行して推進してきた「エンジン車(ICE)と電気自動車(EV)のための同等なインテリジェンス」戦略を基盤に、ZYTはマルチプラットフォーム適応力の有効性を検証し、商用車分野へ展開するための技術的基盤を確立した。

「エンジン車(ICE)と電気自動車(EV)のための同等なインテリジェンス」を実現することは、高度かつ複雑な技術的挑戦という。内燃機関(ICE)のパワートレインは非線形性が高く、熱マネジメントにおいても大きな課題を伴う。ZYTは、低消費電力かつコスト効率に優れたチップを用いて高度なインテリジェント・ドライビング機能を提供することを強みとしており、設計の初期段階からシステムの安定性と適応性を高めている。

業界のリソースが主に新エネルギー車(NEV)の知能化に集中する中、ZYTは欧州などの市場ではICE車への継続的な需要が存在することを認識している。「エンジン車(ICE)と電気自動車(EV)のための同等なインテリジェンス」の実現により、ZYTはICEユーザーにもEVと同等のスマートな体験を提供する。これにより、フォルクスワーゲンやFAWのように、世界規模で膨大なICEフリートを保有する既存自動車メーカーにとって、差異化されたアップグレードの選択肢を提供する。

ZYTは2025年までに、複数のICE車種においてインテリジェント運転機能の量産化をすでに実現しており、あらゆる商用パワートレインに対応する標準化された高信頼性ソリューションを提供できる能力を実証している。

インテリジェント運転システムを欧州市場に投入するには、機能安全およびエンジニアリングプロセスの両面で最高水準への適合が求められる。ZYTは、フォルクスワーゲングループとの7年にわたる緊密な協業を通じて、A-SPICE CL2やISO 26262といった国際基準に準拠した研究開発および品質マネジメント体制を確立している。この堅牢なエンジニアリング基盤は、ZYTの欧州戦略を推進するうえでの重要な基盤となっている。

2025年8月、ZYTは第三者による合同監査を無事に通過し、関連認証を取得した。本体制は、ZYTが掲げる「ユーザー第一、クライアントの力に」という理念を具体的に体現するものであり、欧州のような高水準が求められるグローバル市場へ参入するための重要な「パスポート」として機能している。

この基盤を踏まえ、ZYTは欧州ローカライゼーションを着実に推進している。ミュンヘンで開催されたIAA Mobilityにおいて欧州戦略を正式に発表した後、ドイツを中核拠点と位置付け、現地人材の採用を開始した。今後は、EU規制に準拠したインテリジェント・ドライビング・システムを欧州OEMに提供するとともに、L2+からL4までの幅広いソリューションを通じて、中国自動車メーカーのグローバル市場進出を支援していく方針だ。

事業領域の拡大に伴い、ZYTは「自動運転モビリティの実現」という新たなフェーズへ正式に移行した。今後は、堅牢なエンジニアリング基盤とローカライゼーション能力を、長期的な成長に向けた重要な戦略軸として位置付けていく。乗用車事業を基盤に、商用車分野を新たな成長エンジンとするZYTは、「すべての人に、安全でストレスのないモビリティを」という使命に引き続き取り組んでいる。