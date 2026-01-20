ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ボルグワーナー、5-in-1統合ドライブモジュール日本初公開へ…EV JAPAN 2026

5-in-1統合ドライブモジュール（iDM）
  • 5-in-1統合ドライブモジュール（iDM）

ボルグワーナーは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブワールド2026の「第17回EV・HV・FCV技術展(EV JAPAN)」に出展すると発表した。

会場では、日本初公開となる5-in-1統合ドライブモジュール(iDM)やブラシレス外部励磁同期モーター(EESM)をはじめ、高電圧インバーターを紹介する。レアアースを使用しないEESMは、高効率かつ高精度な制御を可能にする設計となっている。インバーターおよび高集積ドライブシステムは400Vおよび800Vアーキテクチャの両方に対応しており、自動車メーカーは車両性能の向上と、パッケージングおよびシステム全体のコスト削減を実現できる。

車両運動性能およびハイブリッド効率の分野では、電動トルクベクタリング・ディスコネクト(eTVD)や電動クロスディファレンシャル(eXD)を含むeTMS(電動トルクマネジメントソリューション)を展示する。eTMSは、アクスル単位で迅速かつ高精度なトルク配分を可能にし、コーナリング性能、トラクション、日常走行時のドライバビリティを向上させる。また、自動車メーカーとの共同キャリブレーションにより、車両ごとに個性あるドライビング特性の実現を支援する。

さらに、e-ターボも展示され、迅速なブースト応答と回生エネルギー機能により、ハイブリッドパワートレインの応答性向上とエネルギー効率の改善に貢献する。

加えて、モジュール型LFPブレードセルバッテリーパックも紹介する。これらのバッテリーは、バス、トラック、オフハイウェイ車両、船舶用途向けに柔軟なパック構成を提供し、高いスペース効率、標準化されたインターフェース、堅牢な安全性を特長としている。本システムは、セカンドライフ活用およびリサイクルを重視した「ボルグワーナー・サーキュラーバッテリー・エコシステム」の一環だ。

《森脇稔》

