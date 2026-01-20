ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

車載開発プロセスを自動化、AI活用テクノロジーをシステナが展示へ…オートモーティブ ワールド2026

システナは、1月21日から23日までの3日間、東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブ ワールド2026に出展すると発表した。スーパーマイクロ、レッドハット、IDYと共同で出展し、AI活用による車載開発支援や人材育成の取り組みを紹介する。

近年、車載開発においてSDV(Software Defined Vehicle)への移行が進み、ソフトウェアの開発規模は拡大している。一方で、要求・設計・テスト成果物の整合、トレーサビリティ確保、検証の効率化、開発環境の高度化など、現場の課題は複雑化している。

システナはこれらの課題に対し、AIと自動化を活用した開発プロセス支援に加え、SDV開発を担うエンジニア教育(実機・演習を含む)にも取り組んでいる。今回、関連領域のパートナー各社と共同で展示会に出展する。

本展示では、システナがAIを活用した車載開発プロセスの自動化・整合チェックの取り組みおよび車載エンジニア教育プログラムの概要を紹介する。

スーパーマイクロはNVIDIA H200搭載のGPUサーバーを展示し、AI推論・学習を想定した計算基盤の構成例を案内する。レッドハットはSDV開発の中核となる車載OS「RHIVOS」を展示する。RHIVOSは単一のSoCおよびOS上でQMソフトウェアとASIL-Bアプリケーションの共存を実現し、ソフトウェアアップデートの簡易化やハードウェアコストの削減に貢献する。

IDYは通信デバイス開発におけるPoC、試作、評価・原因解析、認証、量産・保守までの支援パッケージと、10GbE対応の5Gエッジゲートウェイ「iR800B-102」を展示する。

各社の取り組みを通じて、車載開発の検討から実装・検証までの進め方に加え、人材育成を含む実行体制づくりの観点についても、具体例とともに紹介する。

《森脇稔》

