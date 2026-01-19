『カムロード』ベースの新型キャンピングカー『KATANA』など7車種、ダイレクトカーズが一挙公開へ…ジャパンキャンピングカーショー2026

キャンピングカー製造販売のダイレクトカーズが、1月30日から幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」で、新型キャンピングカー『KATANA（カタナ）』を世界初公開し、同時に販売を開始する。

【画像】『カムロード』ベースの新型キャンピングカー『KATANA』

『KATANA』の開発コンセプトは「Adventure in Desert Nomad」。「どこにも属さず、どこへでも行く」をテーマに、未踏の地へ挑む旅人のための一台として設計された。砂漠の遊牧民をイメージしたデザインと装備により、“今までに見たことがない”これまでにない体験価値を提供するという。

ダイレクトカーズの新型キャンピングカー『KATANA』

KATANAのベースカーはトヨタ製キャンピングカー専用ベース車両『カムロード』で、サンドベージュのラプター塗装とチップ塗装を施した外観が特徴だ。4WDと3000ccディーゼルエンジンを搭載し、力強い走行性能を実現している。

後方には、使い勝手と存在感を兼ね備えた観音開きドアを採用。大きく開くダブルドアは、荷物の積み下ろしをスムーズにするだけでなく、リアエントランスから広がる開放感を演出する。室内装備も家庭用エアコン・リチウムイオンバッテリー 400Ah・インバーター・32型テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・シンクをはじめ、長期滞在を想定した充実した仕様となっている。

さらに同社は今回、KATANAを含む計7車種の新型モデルを一挙に発表する予定で、ブース展示も過去最大規模となる見込みだ。