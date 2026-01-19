ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

車載EthernetやSDVなど先進技術に対応、ベクター・ジャパンが出展へ…オートモーティブワールド2026

ベクターのSDVイメージ
  • ベクターのSDVイメージ

ベクター・ジャパンは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブワールド2026に出展すると発表した。

同社はブースW12-58にて、vCANdrive、MBSE(Systems Engineering Explorer)、SOVDコンソールデモ+SOVD Explorer+SOVD2UDSなどの製品を展示する予定だ。来場には事前登録が必要となる。

ベクター・ジャパンは、電子システムの開発、CANや車載Ethernetなどのネットワーク構築のためのソフトウェアツール、組み込みコンポーネントを提供するリーディングカンパニーだ。

同社は車載Ethernet、E-モビリティ、AUTOSAR Adaptive、自動運転(AD)、先進運転支援システム(ADAS)、コネクテッド、セーフティ/セキュリティ、Software-Defined Vehicle(SDV)、Vehicle OSなど、先進技術が求められる分野で、長年の実績と高い技術力に裏づけられた技術サービスを提供している。

自動車開発分野におけるデファクトスタンダードとなっているベクターのソリューションは、商用車、建機、農機、航空宇宙、鉄道、輸送、医療機器、産業機器など、他のミッションクリティカル分野の多様なニーズにも対応している。

本社はドイツのシュツットガルトにあり、世界14か国33拠点に4500名以上の社員を擁している。

《森脇稔》

