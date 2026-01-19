EV開発の効率化を支援、東陽テクニカがモーター試験装置など展示へ…オートモーティブワールド2026

東陽テクニカは、1月21日から3日間、東京ビッグサイトで開催される「第18回 オートモーティブ ワールド -クルマの先端技術展-」の構成展「第17回 EV・HV・FCV技術展(EV JAPAN)」に出展すると発表した。

「オートモーティブ ワールド」は、カーボンニュートラル、電子化・電動化、自動運転、コネクティッド・カー、軽量化など、クルマの先端テーマに関する最新技術が一堂に出展する展示会。その構成展である「EV・HV・FCV技術展」では、電動車両の中核技術のモーター・インバータ、二次電池、充電に関するあらゆる技術やFCV技術が幅広く展示される。

東陽テクニカは、この展示会においてモーター・インバータ、EV充電、バッテリーなどの開発・評価に向けた試験用電源、モーターベンチ、EV充電評価装置などを通じて、拡張性のある試験環境の構築やモーター試験工数の削減など、EV開発の効率化に貢献するソリューションを紹介する。

主な展示製品は、大容量・双方向直流電源ラック(EA Elektro-Automatik社製)、伝導イミュニティ試験用リップルジェネレータ(AMETEK CTS社製)、EV充電アナライザ/シミュレータ(comemso社製)、モーターエミュレータ(D&V Electronics社製)、モータートルク試験ベンチ(東陽テクニカ製)、電力回生式・ハイパワー・系統模擬電源(AMETEK Programmable Power社製)、電気自動車(EV)充電評価サービスなど。

会期は1月21日から23日まで、時間は10時から17時。ブース番号はW13-13だ。