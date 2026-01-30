東陽テクニカ、独シュトゥットガルトにテストラボ開設…自動運転やADASを高精度試験

東陽テクニカは、グループ会社のRototest Deutschland GmbHが、ドイツ・シュトゥットガルト近郊に自動車の性能評価試験サービスを提供するテストラボを開設したと発表した。

新設したテストラボでは、ハブダイナモメーター「ROTOTEST Energy」を用いて、ドイツの主要自動車メーカーおよび自動車部品メーカーに向けて、自動運転、先進運転支援システム(ADAS)、電動化技術の開発に不可欠な性能評価試験を高精度かつ効率的に実施する。

自動車業界では電動化、自動運転、ADAS、コネクテッドカーなどの技術革新が進み、開発現場では高精度な評価設備と柔軟な試験環境が求められている。ハードウェアとシミュレーション、あるいは実車とシミュレーションを組み合わせた評価手法が注目されており、ハブダイナモメーター「ROTOTEST Energy」とレーダーターゲットシミュレーターやカメラシミュレーターを組み合わせたVILS統合システムは欧米を中心に高い評価を得ている。

施設内にいながら、実車走行を再現した試験が可能になるため、開発サイクルの短縮に大きく貢献している。

Rototest Deutschlandは、ドイツ市場で製品販売およびシステム提案を行っている。今回開設したテストラボでは、「ROTOTEST Energy」と各種シミュレーターを組み合わせたVILS統合システムに実車を接続し、急ブレーキや操舵などのさまざまな挙動を再現した試験が可能だ。

これにより、自動運転・ADAS開発に必要な高度な性能評価試験サービスを提供し、自動車メーカーや自動車部品メーカー各社のニーズに対応する。さらに、顧客の要望を踏まえたシステム提案や技術サポートを強化し、ドイツの自動車業界において信頼される開発パートナーを目指す。

東陽テクニカは、中期経営計画「TY2027」において「先進モビリティビジネス」を注力分野に掲げており、海外事業の拡大も事業戦略の一つと位置づけている。Rototest全体の2030年の受注目標額は35億円、このうちRototest Deutschlandでは10億円の受注を目指す。

Rototest社は1988年にスウェーデンで設立され、ハブダイナモメーター「ROTOTEST Energy」の開発・製造を手掛けている。2023年11月に東陽テクニカが全株式を取得し100%子会社化した。「ROTOTEST Energy」は、大規模な設備投資が不要かつ設置時間が20分と効率的に試験開始が可能で、車に直接ハブダイナモメーターをつなげるため車の動力を直接計測し、自動運転やADASのあらゆる試験に対応する。