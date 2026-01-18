『ジムニーノマド』のリアシートにも収納とドリンクホルダーを、専用リアコンソールボックスが予約開始

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、スズキ『ジムニーノマド』専用専用リアコンソールボックスの予約販売が開始された。

【画像】クラフトワークス『ジムニーノマド』専用リアコンソールボックス

同製品は、ジムニーノマドの後部フロア中央に設置する収納ボックスで、届いたその日に設置できる手軽さが特徴。設置は純正センターコンソール後方に置くだけで完了し、工具などは不要だ。純正センターコンソールの模様と形状に合わせたデザインを採用し、車内に自然に溶け込む一体感を実現している。

収納面では、散らかりがちな小物を整理できる蓋付きボックス（縦15cm×幅14cm×高さ11cm）を装備。後部座席の手が届きやすい位置にドリンクホルダーを2個配置し、滑り止めも付属する。設置後にフロントシートを前後させても干渉せず、前席中央の純正コンソールはそのまま使用できる設計となっている。

素材には耐久性と長寿命を備えた高硬度ABS樹脂を採用。カラーはブラックで、シンプルなデザインに仕上げている。

適合車種はスズキ・ジムニーノマド（JC74W 2024年4月～）で、2018年7月以降の全モデルに対応。

購入予約はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み実売価格は4980円前後。デリバリーは4月上旬頃となっている。