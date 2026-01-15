ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

中国、新車販売が3440万台で3年連続過去最高、新エネ車がけん引［新聞ウォッチ］

リープモーター T03
  • リープモーター T03
  • リープモーターC10
  • リープモーター『B10』
  • シャオミ SU7

中国経済の減速傾向が鮮明となっている中でも、世界一の自動車大国である中国の新車販売は、現時点ではそれほど大きな影響を受けていないようだ。

【画像全4枚】

2025年の中国の輸出も含めた新車販売台数は、前年比9.4%増の3440万台となり、5年連続で前年実績を上回り、3年連続で過去最高を更新したという。中国自動車工業協会が発表したもので、きょうの各紙にも「中国新車販売 5年連続増、昨年3440万台、EVがけん引」などと報じている。

それによると、電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）の販売が引き続き大幅に増え、新車販売全体の5割近くに達したという。25年の新車販売のうち、EVやPHVといった電池を活用したいわゆる「新エネルギー車（NEV）」の販売は、前年比28.2%増の1649万台で、このうちEVは37.6%増の1062万2000台、プラグインハイブリッド車は14%増の586万1000台と好調だった。

中国政府による支援が販売を下支えしたことが大きいとみられる。政府は旧型車から新型車への買い替えを促す補助金を支給し、ガソリン車より新エネ車に対する補助金額を高く設定。新車販売全体に占めるNEVの割合は47.9%まで高まっており、中国国内の販売では5割を超えたそうだ。

また、新車販売のうち、輸出は21.1%増の709万8000台と初めて700万台を突破。特にNEVの輸出が前年に比べて2倍以上と大きく伸びており、自動車輸出台数ではすでに23年に日本を抜いているが、引き続き世界首位を維持している。

ただ、26年の新車販売台数は25年実績とほぼ横ばいに鈍化するとの見通しも同時に公表。きょうの日経によると、「新興の浙江零跑科技（リープモーター・テクノロジー）や小米（シャオミ）が伸びた一方、大手の比亜迪（BYD）などは成長が鈍り、激しい競争が続く」として「中国ブランドの中でも明暗が分かれた」も報じている。

また、「新エネ車の販売拡大にあわせ、乗用車販売での中国ブランドのシェアは69.5%と24年から4.3ポイント上昇。一方で電動化の取り組みが遅れた外資ブランドは、ドイツは2.5ポイント減の12.1%、日本は1.5ポイント減の9.7%になり、なかでも日本車ではホンダの年間販売が2割減り苦戦した」とも伝えている。

2026年1月15日付

●首相、衆院解散へ、19日表明、与党に伝達、来月8日投開票で調整（読売・1面）

●豊田織機TOB価格15%上乗せ （読売・8面）

●トヨタ車体「コムス」リコール（読売・23面）

●車産業効率求めすぎない新戦略、部品メーカーと一緒に開発 （朝日・7面）

●中国、新車3年連続の最高、新エネ車が大幅増5割に、昨年 （朝日・7面）

●解散株高持続にハードル、日経平均、初の5万4000円台 （日経・2面）

●ホンダ、低価格電動二輪、ベトナムで現地勢に対抗（日経・10面）

●AGC・平井良典社長、車のガラスに新たな役割 （日経・13面）

●ルポ自動車の街、マツダ編、広島に部品2000社一蓮托生 （日経・14面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

中国

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES