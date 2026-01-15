中国、新車販売が3440万台で3年連続過去最高、新エネ車がけん引［新聞ウォッチ］

中国経済の減速傾向が鮮明となっている中でも、世界一の自動車大国である中国の新車販売は、現時点ではそれほど大きな影響を受けていないようだ。

【画像全4枚】

2025年の中国の輸出も含めた新車販売台数は、前年比9.4%増の3440万台となり、5年連続で前年実績を上回り、3年連続で過去最高を更新したという。中国自動車工業協会が発表したもので、きょうの各紙にも「中国新車販売 5年連続増、昨年3440万台、EVがけん引」などと報じている。

それによると、電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）の販売が引き続き大幅に増え、新車販売全体の5割近くに達したという。25年の新車販売のうち、EVやPHVといった電池を活用したいわゆる「新エネルギー車（NEV）」の販売は、前年比28.2%増の1649万台で、このうちEVは37.6%増の1062万2000台、プラグインハイブリッド車は14%増の586万1000台と好調だった。

中国政府による支援が販売を下支えしたことが大きいとみられる。政府は旧型車から新型車への買い替えを促す補助金を支給し、ガソリン車より新エネ車に対する補助金額を高く設定。新車販売全体に占めるNEVの割合は47.9%まで高まっており、中国国内の販売では5割を超えたそうだ。

また、新車販売のうち、輸出は21.1%増の709万8000台と初めて700万台を突破。特にNEVの輸出が前年に比べて2倍以上と大きく伸びており、自動車輸出台数ではすでに23年に日本を抜いているが、引き続き世界首位を維持している。

ただ、26年の新車販売台数は25年実績とほぼ横ばいに鈍化するとの見通しも同時に公表。きょうの日経によると、「新興の浙江零跑科技（リープモーター・テクノロジー）や小米（シャオミ）が伸びた一方、大手の比亜迪（BYD）などは成長が鈍り、激しい競争が続く」として「中国ブランドの中でも明暗が分かれた」も報じている。

また、「新エネ車の販売拡大にあわせ、乗用車販売での中国ブランドのシェアは69.5%と24年から4.3ポイント上昇。一方で電動化の取り組みが遅れた外資ブランドは、ドイツは2.5ポイント減の12.1%、日本は1.5ポイント減の9.7%になり、なかでも日本車ではホンダの年間販売が2割減り苦戦した」とも伝えている。

2026年1月15日付

