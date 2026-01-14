ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「サブウーファー」の音が前から聴こえてくる!? その“設定術”を公開［イン・カー・リスニング学…低音強化編］

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：サブライム＜群馬県＞）。
カーオーディオシステムの音質性能を上げていくという趣味の世界が存在している。当連載はこれに興味を持つ人を増やすべく、その面白さや奥深さを紐解いている。現在は「低音強化」をテーマに据えてお贈りしている。

◆低音をナチュラルに鳴らしたい場合には「低音の前方定位」が目指される！

さて、前回の記事にて説明したとおり、「サブウーファー」の鳴らし方には2通りがある。1つは「パワフルに鳴らす」というアプローチで、もう1つは「ナチュラルに鳴らす」というやり方だ。で、後者では「低音の前方定位」を目指す。これはつまり、サブウーファーがトランクに置かれていたとしてもその音が前から聴こえてくる、という聴こえ方のことを言う。

で、これを実現するには、超高音から超低音までが一体化する必要がある。そうなると、出どころの分かりづらい低音は出どころの分かりやすい高音と同じ方向から聴こえていると錯覚する。こうして低音の前方定位は実現される。

というわけで今回は、このような聴こえ方にするための具体的なサウンドチューニング術を説明していく。なお、これを実行するには、使用中のメインユニットに一定程度のサウンドチューニング機能が搭載されている必要がある。

◆まずは「音量」と「タイムアライメント」を仮設定！

低音の前方定位を実現するために必要となる機能とは、「クロスオーバー」と「タイムアライメント」だ。

では、操作方法を説明していこう。まずは音量を仮設定する。普段聴いている音量で音楽を流し、サブウーファーの音量だけを上下させて、サブウーファーから音が出ていることがうっすら分かるくらいに設定しよう。

次にタイムアライメントを仮設定する。サブウーファーの振動板からリスナーの耳までの距離を測定し入力すればOKだ。ただし距離は、低音の通り道を忠実に実測しよう。途中に障害物があれば、それを回り込むルートを正しく測定したい。

その次にはいよいよクロスオーバーを設定していく。で、まずはサブウーファーと「フロントスピーカー」のそれぞれの再生範囲を決定しよう。ちなみにその境目は大体、60Hzから80Hzの範囲くらいに設定されることが多い。そして「スロープ」も仮設定する。とりあえず、「-12dB/oct」か「-18dB/oct」のいずれかを選んでおけば良い。

◆「音波のタイミング」が合うか否かが、低音の前方定位の実現の鍵！

続いては、「位相」を設定する。なお、この操作は「正・逆」を切り替えるだけだ。切り替えてみて音を聴き、音量が上がったように、かつ“向かってくる感じ”が強い方を選択しよう。

というのも位相とは、「音波のタイミング」だ。音は空気中を上下動させながら進むのだが、この正・逆を切り替えると、その動き方が反転する。なのでサブウーファー側の位相の正・逆を切り替えて、サブウーファーとフロントスピーカーの音の音波のタイミングが合うのはどちらかを見極める。音の“向かってくる感じ”が強い方が、音波のタイミングが合った状態だ。

しかし、正・逆を切り替えても聴こえ方があまり変わらないことがある。そうであれば、その状態は、サブウーファーとフロントスピーカーの音波のタイミングが“どっち付かずの状態”になっていると判断できる。

そんなときには、スロープを1段階、進めるか戻すかしてみよう。そうすると、音波のタイミングが90度進むか戻るかするので、正・逆を切り替えたときの違いが生まれる。そうしたら音が“向かってくる感じ”的に強い方を選択し、あとはタイムアライメントを微調整すれば低音の前方定位が実現される。

今回は以上だ。次回からは新章に突入する。乞うご期待。

《太田祥三》

