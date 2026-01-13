ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ボルボが新型電動SUV『EX60』予告、クラス最高の航続810km…1月21日世界初公開へ

ボルボカーズは、新型電動SUVのボルボ『EX60』を1月21日に世界初公開すると発表した。ティザー写真を公開している。

【画像】ボルボ EX60 のティザー

EX60は、AWD仕様においてクラス最高水準となる一充電あたり最大810kmの航続距離を実現。これは最新の競合モデルを上回る性能であり、これまでにボルボカーズが生み出してきたどのEVよりも遠くまで走ることができる。

EX60は航続距離への不安を安心へと変え、EVを選ぶことがもはや妥協ではないことを示している。ボルボカーズのエンジニアは、実際の走行環境や日常のドライビング体験に即して航続距離を最適化してきた。

EX60はボルボのEVの中で最長の航続距離を誇るだけでなく、あらゆる気候条件下において、これまでで最も速く充電することができる。長いランチ休憩の代わりに、短いコーヒーブレイクの時間があれば、バッテリーを充電して再び走り出すことができる。

実用面では、400kWの急速充電器を使用した場合、10分で最大340km分の航続距離を追加することができる。これにより、給油とほぼ同等の速さで充電が完了する。また、全てのEX60オーナーには10年間のバッテリー保証が付帯する。

このクラス最高水準の航続距離を支えているのが、EX60の基盤となるボルボ史上最も先進的なEVアーキテクチャSPA3。SPA3は車両内部の主要システムにおける効率を最大化し、ガソリン車に匹敵するEVの航続距離を実現している。

セル・トゥ・ボディ技術によりバッテリーを車体構造と一体化することで効率化し、軽量化を実現。さらに自社開発の電動モーターによりエネルギー効率を最適化している。EX60のバッテリーに採用された新しいセル設計は、エネルギー密度と出力性能のバランスを最適化し、航続距離のさらなる向上に貢献している。

EX60はメガキャスティングを採用した初のボルボ車だ。製造工程において、数百点に及ぶ小型部品を単一の高精度鋳造部品に置き換えることで、車両重量を軽量化。これにより航続距離がさらに向上し、より遠くまで走ることが可能になった。

高速な充電を実現したのは、ボルボの新しい800V電気システムと自社開発のソフトウェアだ。これらが連携することで、エネルギーをより効率的にバッテリーへ供給する。軽量素材の採用や発熱の低減も、充電時間の短縮を後押しし、EX60は数分で数百km分の航続距離を追加することが可能だ。

ボルボカーズのポートフォリオ企業のBreathe Battery Technologies社が開発した高度なアルゴリズムもEX60に組み込まれる。これにより、車両がバッテリーの充電を最適化し、あらゆる気候条件下で常に最適な状態を維持する。

EX60は可動部品が少ないEVであるため、従来の車両ほど頻繁な整備を必要としない。EX60は、一切の妥協のないEVとして、新しいフルエレクトリック時代における自由な移動を実現するために設計されている。

《森脇稔》

