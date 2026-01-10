“ちょいカスタム”で便利に収納、『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「ドアグリップポケット」がユーザーの声で改良

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」からスズキ『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「ドアグリップポケット」改良版が発売中。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップからで、参考販売価格は1680円から。

【画像】『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「ドアグリップポケット」

同製品は、純正ドアグリップの使い勝手を損なわず、小物置きスペースを追加できるドアポケットだ。今回の改良版では金型を見直し、取り付け時の安定性とフィット感を大幅に向上させた。グラつきを抑えた確実な固定を実現している。

取り付けは簡単な3ステップで、プラスドライバーがあれば自分で設置できる。純正ネジをそのまま利用するため、特別な工具は不要だ。素材には耐久性に優れたABS樹脂を採用し、純正デザインに馴染む仕上がりとなっている。

ポケットにはスマートフォンや鍵、小銭、タバコなどの小物を収納可能。パーキングから出る時や小銭で支払う時など、ちょっとした場面で便利に使える。

適合車種はスズキ・ジムニー（JB64W）、ジムニーシエラ（JB74W）、ジムニーノマド（JC74W）で、2018年7月以降の全モデルに対応し、スズキセーフティサポート装着車にも対応している。