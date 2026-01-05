ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

富士通、SDVやソーシャルデジタルツイン活用のモビリティ技術を出展へ…CES 2026

富士通のロゴ
  • 富士通のロゴ

富士通は、2026年1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催される「CES 2026」に、社会課題を起点とする事業モデル「Uvance」から、モビリティをテーマとした技術を展示すると発表した。また、複雑な現実世界を理解したAIであるPhysical AI技術の最新成果も展示する。

富士通は、ラスベガス・コンベンション・センター（LVCC）ノースホール9317番の富士通ブースにてPhysical AI技術の展示を行うほか、LVCCウエストホール4099番のAmazonブースにて、「Uvance」から提供するデータとAIを活用した次世代モビリティの取り組みを、Amazon Web Services（AWS）と共同で展示する。

「Uvance」のオファリング展示では、Software Defined Vehicle（SDV）を軸に、データとAIを活用した次世代モビリティへの進化を紹介する。AIによるセキュアで高品質なSDV開発を支援する技術、車両を動くセンサーとして都市の安心・安全を支えるリアルタイム解析、さらに人や社会の複雑な動きを行動経済学とAIで再現するソーシャルデジタルツインを活用した渋滞緩和のための交通施策のシミュレーションなど、経済性と安全性の両立に向けた取り組みを展示する。

富士通ではAWSとモビリティ領域における戦略的協業をグローバルに推進しており、今回新たな取り組みの1つとしてAmazonブースでの共同展示を行う。

Physical AI技術の展示では、最新成果として空間World Model技術を展示する。この技術は、富士通の強みであるコンピュータビジョン技術をベースに、人とロボットの相互作用を予測できる技術であり、空間内の人・ロボット・物体の未来の状態を予測して、従来では困難だった人とロボットの協調動作、複数ロボット間の最適な協調動作を実現した技術だ。

応用例として、この技術を用いて複数のロボットが協調して人の見守りを行うライブデモを実施する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

富士通

CES 2026

SDV（Software Defined Vehicle）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES