富士通、SDVやソーシャルデジタルツイン活用のモビリティ技術を出展へ…CES 2026

富士通は、2026年1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催される「CES 2026」に、社会課題を起点とする事業モデル「Uvance」から、モビリティをテーマとした技術を展示すると発表した。また、複雑な現実世界を理解したAIであるPhysical AI技術の最新成果も展示する。

富士通は、ラスベガス・コンベンション・センター（LVCC）ノースホール9317番の富士通ブースにてPhysical AI技術の展示を行うほか、LVCCウエストホール4099番のAmazonブースにて、「Uvance」から提供するデータとAIを活用した次世代モビリティの取り組みを、Amazon Web Services（AWS）と共同で展示する。

「Uvance」のオファリング展示では、Software Defined Vehicle（SDV）を軸に、データとAIを活用した次世代モビリティへの進化を紹介する。AIによるセキュアで高品質なSDV開発を支援する技術、車両を動くセンサーとして都市の安心・安全を支えるリアルタイム解析、さらに人や社会の複雑な動きを行動経済学とAIで再現するソーシャルデジタルツインを活用した渋滞緩和のための交通施策のシミュレーションなど、経済性と安全性の両立に向けた取り組みを展示する。

富士通ではAWSとモビリティ領域における戦略的協業をグローバルに推進しており、今回新たな取り組みの1つとしてAmazonブースでの共同展示を行う。

Physical AI技術の展示では、最新成果として空間World Model技術を展示する。この技術は、富士通の強みであるコンピュータビジョン技術をベースに、人とロボットの相互作用を予測できる技術であり、空間内の人・ロボット・物体の未来の状態を予測して、従来では困難だった人とロボットの協調動作、複数ロボット間の最適な協調動作を実現した技術だ。

応用例として、この技術を用いて複数のロボットが協調して人の見守りを行うライブデモを実施する。