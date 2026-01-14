ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ、自動車業界で初めてECUのコネクタピン配置設計を自動化…富士通の量子インスパイアード技術とAI活用

取り組みのイメージ
  • 取り組みのイメージ
  • 取り組みのイメージ

富士通は1月14日、トヨタシステムズ、トヨタ自動車と連携し、車載コンピュータ（ECU）の設計・開発において、自動車業界で初めてECUのコネクタピン配置設計の自動化を実現したと発表した。

【画像全2枚】

背景には、モビリティ産業での持続可能な製品開発や複雑化する設計対応のための人材不足がある。トヨタのECU設計では、100ピンの端子配列が理論上9.3×10の157乗通りに及び、配置検討に時間がかかっていた。トヨタ自動車の設計基準とノウハウ、トヨタシステムズのCAE解析技術、さらに富士通の「デジタルアニーラ」とAIを活用し、自動化に成功した。

今回の取り組みでは、熟練技術者の配置パターンと評価をAIに学習させ、その数式情報をデジタルアニーラで高速計算する仕組みを構築。従来の手法より20倍以上の高速化を実現した。2025年5月より量産ECU設計にて従来手法と並行して実用化を開始している。

今後、適用範囲を広げることで開発スピードの向上、品質改善、コスト低減をめざす。トヨタシステムズはサプライヤー企業への展開も検討し、トヨタグループ全体の最先端技術導入を推進する。富士通は持続可能で安全かつ快適なモビリティ社会の実現に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

富士通

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES