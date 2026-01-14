トヨタ、自動車業界で初めてECUのコネクタピン配置設計を自動化…富士通の量子インスパイアード技術とAI活用

富士通は1月14日、トヨタシステムズ、トヨタ自動車と連携し、車載コンピュータ（ECU）の設計・開発において、自動車業界で初めてECUのコネクタピン配置設計の自動化を実現したと発表した。

【画像全2枚】

背景には、モビリティ産業での持続可能な製品開発や複雑化する設計対応のための人材不足がある。トヨタのECU設計では、100ピンの端子配列が理論上9.3×10の157乗通りに及び、配置検討に時間がかかっていた。トヨタ自動車の設計基準とノウハウ、トヨタシステムズのCAE解析技術、さらに富士通の「デジタルアニーラ」とAIを活用し、自動化に成功した。

今回の取り組みでは、熟練技術者の配置パターンと評価をAIに学習させ、その数式情報をデジタルアニーラで高速計算する仕組みを構築。従来の手法より20倍以上の高速化を実現した。2025年5月より量産ECU設計にて従来手法と並行して実用化を開始している。

今後、適用範囲を広げることで開発スピードの向上、品質改善、コスト低減をめざす。トヨタシステムズはサプライヤー企業への展開も検討し、トヨタグループ全体の最先端技術導入を推進する。富士通は持続可能で安全かつ快適なモビリティ社会の実現に貢献していく。