バイクガレージとしても注目、トランクルーム4店舗が新規オープン、関東エリアで5000室超に

バイクガレージとしても注目されているという「トランクデイズ」
トランクルーム運営のイコムは12月、トランクデイズブランドで屋外型3店舗とバイクガレージ1店舗を新規オープンした。

新規出店したのは、埼玉県内の「トランクデイズ大宮天沼3」（12月11日オープン）と「トランクデイズ東松山高坂」（12月25日オープン）、茨城県の「トランクデイズ取手新町」（12月15日オープン）の屋外型3店舗。さらに東京都足立区に「トランクデイズバイク西保木間」（12月17日オープン）をバイクガレージとして開設した。

これにより同社は埼玉を中心に199か所、約5000室以上のコンテナBOX・トランクルームを運営する体制となった。

トランクルームは収納専用のレンタルスペースで、業務利用のイメージが強いが、トランクデイズでは全契約のうち約88％が個人客の利用となっているという（2024年1月時点）。

屋外型トランクルームはバイクガレージとしても利用可能で、近年バイカーからの注目が高まっている。今回オープンしたトランクデイズバイクは、多重ロック、スロープダンパー、庫内棚など専用仕様を備えており、天候や砂塵からバイクを守り、いたずらや隣接駐車でのトラブルも防げる。オートバイだけでなく自転車の収納にも対応している。

同社は公式サイト「habit」で、埼玉・東京・その他関東エリアで運営する約5000室のトランクルームを検索・申込できるサービスを提供している（2024年3月時点）。現在、公式サイト限定で初期費用が500円になるキャンペーンも実施中だ。

また、駅から遠い、地形が悪い、狭小地などの理由からマンション・アパート・駐車場の経営が困難な土地についても、トランクルーム用地として募集している。

《レスポンス編集部》

