ZF、ソフトウェアでタイヤノイズを低減する新技術を世界初公開へ…CES 2026

ZFの「アクティブノイズリダクション」システム
ZFは、ソフトウェアベースの「アクティブノイズリダクション」技術を、「CES 2026」で世界初公開すると発表した。2028年に量産を開始する予定だ。

この技術は、ZFのスマートシャシーセンサーに統合された加速度センサーを使用し、タイヤからシャシーを介して車両に伝わる振動を精密に測定する。振動データは特別に開発されたアルゴリズムで分析され、タイヤキャビティノイズ(通常約200ヘルツ)の特徴的なノイズパターンを認識する。

ソフトウェアはセミアクティブダンパー(CDC)のバルブを介して、ZFのcubiXソフトウェアによって提供されるカウンターシグナルを生成する。この機能はダンパーの微小な動きを利用して、実際のダンパー機能を損なうことなく、ノイズ干渉を特定して低減する。

ノイズ低減は、CDCダンパーのインテリジェント制御を通じて純粋にソフトウェアベースで実装される。追加の設置コストやスペース要件は不要だ。現在のバージョンの技術は、今日3dB以上のノイズ低減を達成しており、これは乗客にとって明らかに聞き取れる違いとなる。将来的には最大10dBまで可能だという。

アクティブノイズリダクションは、ソフトウェアを介してさまざまな車両タイプや顧客要件に適応できる。これにより、特に低価格車両向けの新しい市場が生まれる。マイクやスピーカーを使用した高品質な音響ソリューションは、これまで主にラグジュアリーセグメントでのみ利用可能だったからだ。

世界中のセミアクティブダンパーの約40%はすでにZF製であり、同社は市場リーダーとなっている。自動運転へのトレンドを考慮すると、ZFはこの分野での売上増加を見込んでいる。

アクティブノイズリダクションの量産開始は2028年に予定されている。将来的には、このソフトウェア機能は他のZFアクチュエーターでも使用される可能性がある。例えば、ブレーキの鳴き音の能動的低減や、完全アクティブダンピングシステムsMOTIONなどだ。

この新機能は、ZFのシャシー2.0製品戦略に完全に適合する。シャシー2.0は、インテリジェントでネットワーク可能なアクチュエーターを使用して、ソフトウェアを介して新しいシャシー機能を可能にする。ブレーキ、ステアリング、ダンピングなどのインテリジェントアクチュエーター、スケーラブルな電子アーキテクチャ、革新的なソフトウェアソリューションを高度に統合された柔軟なシステムに組み合わせる。

