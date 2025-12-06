ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

クルマを通じた人の広がり…第4回トダクラシックカー同窓会

第4回トダクラシックカー同窓会
  • 第4回トダクラシックカー同窓会
  • 第4回トダクラシックカー同窓会
  • 第4回トダクラシックカー同窓会
  • 第4回トダクラシックカー同窓会
  • 第4回トダクラシックカー同窓会
  • 第4回トダクラシックカー同窓会
  • 第4回トダクラシックカー同窓会
  • 第4回トダクラシックカー同窓会

埼玉県戸田市の道満グリーンパーク多目的広場で11月24日、「トダクラシックカー同窓会」が開かれ、スバルやいすゞを中心とした様々な旧車が集まった。主催は市内のトダピース／トダくらし不動産（戸田建設＝河邉政明代表）。

【画像全54枚】

2022年に旧車仲間が集まり、戸田市のまちづくりの一環として始まった同窓会的なミーティングで、今回で4回目の開催。回を重ねるごとに仲間が増え、車両を入れ替えながら今回は約170台が集結した。

今回も、会員数が800名を超える自動車クラブ「Automobile Club Japan(ACJ)」をはじめ、いすゞ車中心に販売メンテナンスを行う「ISUZU SPORTS」、スバル『360』の「全日本てんとう虫の会」、川口自動車同好会などが協力した。

福島県から走って来たのは、珍しいスバル『ブラット』（1987年）。『レオーネ』ベースのピックアップトラックで、輸出専用車種だった。現在47歳のオーナーが17歳のときから所有しているとかで、純生色の「マイアミブルー」はそのまま。フロントグリルやバンパーは変えているが、ほぼノーマルを維持しており、「これからも長く乗りたいのでパワステにしました」と話していた。

トヨタ『スプリンター』リフトバック1600GT（1981年）もあまり見かけないクルマだ。「トヨタの昭和のFR車が欲しくて昨年のクリスマスに購入しました」と女性オーナー。ワンオーナーのまま納屋に32年間保管されていたもので、全塗装されているもののノーマル状態だったという。これを、何とリフト付きの自宅ガレージに持ち込んで自分で整備したという現役メカニックであった。

会場内には希少車や懐かしの名車がずらり。6Vから12Vにコンバートしてニュージーランドから直輸入したオースチン『セブン』（1937年）、アウトビアンキのアバルト系ではないスタンダードモデルの『A112』エレガント（1974年）、ミケロッティデザインのトライアンフ『ヘラルド』1200コンバーチブル（1967年）など、目立たないがかなりのレア車が参加していた。

今回は国産リトラ車のスペースも設けられ、トヨタ『セリカ』コンバーチブルや三菱『スタリオン』、マツダ『RX-7』、日産『フェアレディZ』など10台が並んだ。

また、サイクリングに適した当地に合わせ、1980～90年代のMTBを中心とした、ちょっと古いスポーツバイクを体験できる「オールドレンタサイクル」コーナーも設けられ、興味を持った人たちが池のほとりなどで試し乗りしていた。

この日は3連休の最終日とあって公園内のサッカー場やバーベキュー場などは早朝から賑やかに。旧車イベントにもたくさんのギャラリーが集まった。責任者のスタッフは「クルマを通じた知り合いが増えていくイベント。いろんな人といろんな話ができたりして良かったです」と笑顔だった。

《嶽宮 三郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒストリックカー、クラシックカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES