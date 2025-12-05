ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ウーバーとウィーライド、完全無人ロボタクシーの商用運行開始…中東アブダビで

中国のウィーライド(WeRide)とウーバー・テクノロジーズは、中東アブダビでレベル4完全無人ロボタクシーの商用運行を開始したと発表した。

これは中東初の無人運行であり、米国外でウーバープラットフォーム上に完全無人運行を展開する初の都市となる。この展開は、米国外で初となる都市レベルの完全無人ロボタクシー許可によって実現した。

今回のマイルストーンは、ウィーライドとウーバーが統合交通センター(ITC)およびフリート運営事業者タワスルとの継続的なパートナーシップを通じて、UAE における自動運転モビリティソリューションの大規模展開に向けた大きな一歩となる。

商用運行は、車両内に専門スタッフを配置せずヤス島から開始された。乗客はウーバーコンフォートまたはウーバーXを通じてウィーライドのロボタクシーとマッチングできるほか、ウーバーが世界で初めて提供する自動運転専用の乗車オプション「オートノマス」カテゴリーからも予約可能だ。

2025年10月、ウィーライドのロボタクシーは完全無人ロボタクシー商用運行を実施するための連邦許可を取得した。これに続き、ITCはウィーライドとタワスルに対し、アブダビにおける完全無人商用ロボタクシーサービスの初の運行ライセンスを付与した。初期段階はウィーライドとタワスルがウーバープラットフォーム上で共同運営する。

完全無人商用運行の開始、最新の許可取得、車両稼働率の継続的な改善により、アブダビにおけるウィーライド・ウーバーのロボタクシーサービスは、ユニットエコノミクスの損益分岐点達成に向けて順調に進んでいる。

このマイルストーンは、ウィーライドとウーバーが中東フリートを拡大し、今後数年間で数千台のロボタクシーに規模を拡大する広範な計画を支えるものだ。

ウィーライドは2021年からアブダビでロボタクシーを運行しており、アブダビにおける自動運転車両展開で4年間の先行的優位を維持している。2023年には、UAEで初めてあらゆる種類の自動運転車両をカバーする国家ライセンスを取得し、首長国レベルの承認を条件に、国内の公道での自動運転テストと運行を許可された。

2024年12月、ウィーライドとウーバーはアブダビでロボタクシー配車パートナーシップを開始した。これは米国と中国以外で最大の商用ロボタクシーサービスとなった。パートナーシップは2025年7月に拡大され、アル・リームやアル・マリヤを含むアブダビ中心部の約半分をカバーするようになった。2025年末までに、ウィーライドとウーバーはアブダビ市中心部の追加エリアへサービスを拡大する計画だ。ウィーライドは現在、中東で100台以上のロボタクシーを保有している。

《森脇稔》

