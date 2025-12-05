ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

VW、中国で完全な開発・検証体制を確立…ドイツ国外で新しいプラットフォームの開発が可能に

フォルクスワーゲングループが中国・合肥に初のテストワークショップを開設
  • フォルクスワーゲングループが中国・合肥に初のテストワークショップを開設
  • フォルクスワーゲングループが中国・合肥に初のテストワークショップを開設

フォルクスワーゲングループは、中国・合肥に初のテストワークショップを開設し、フォルクスワーゲングループチャイナテクノロジーカンパニー(VCTC)の最終拡張段階を完了したと発表した。

【画像全2枚】

これにより、中国市場向けの製品開発から検証までを一貫して行える体制が整った。

新施設は約10万平方メートルの敷地に100以上の最先端研究室を備え、ソフトウェアとハードウェアの統合、バッテリーとパワートレインのテスト、車両レベルでの検証を一カ所で実施できる。これにより、意思決定の迅速化、顧客ニーズへの対応強化、次世代技術の展開加速が可能になる。

テストワークショップの完成により、VCTCはフォルクスワーゲングループの本拠地であるドイツ以外で最も包括的な研究開発拠点となった。フォルクスワーゲンの歴史上初めて、ドイツ国外で新しい車両プラットフォームの開発と検証を初期段階からサポートできるようになった。

VCTCはフォルクスワーゲングループの「中国で中国のために」戦略において中心的な役割を果たしている。本拠地以外では最も包括的な研究開発拠点であり、電動化、知能化、コネクテッド車両に特化したグループ唯一の研究開発センターでもある。

VCTCは現地の車両・技術プロジェクトの中核的な開発部門と意思決定プロセスを統合し、合弁会社の研究開発部門と開発プロセスを調整している。現地の技術エコシステムへの統合を深めることで、デジタル化や自動運転など中国市場を定義するトレンドに早期から対応し、中国市場の成長力と革新性を最大限に活用できる。

合肥のソフトウェア・ハードウェアテストワークショップでは、VCTCとカリアドチャイナが中国電子アーキテクチャ(CEA)の初納入を開始している。CEAは中国の顧客ニーズに特化したグループ初のゾーン型電子・電気アーキテクチャで、18カ月以内に提供される。

新しいソフトウェア定義車両開発プロセスにより、全体的な車両開発サイクルを30%短縮できる。現地開発と新車・技術のコンセプト段階での早期サプライヤー統合により、特定の主要プロジェクトでは新モデルのコストを最大50%削減できる。CEAはデジタルコックピット機能、先進運転支援システム機能、車両レベルでの無線アップデートのシームレスな統合も保証する。

安全性、耐久性、信頼性は長年フォルクスワーゲンのDNAを定義してきた。合肥の新しいテストワークショップは、主要な車両システムのより早期かつ包括的な検証を可能にすることで、中国におけるグループのコミットメントをさらに強化する。また、東南アジアや中東などの地域への輸出向け製品と技術も検証する。

バッテリー・パワートレイン統合テストセンターでは、エンジニアが年間最大500のバッテリーシステムをテストできる。テストは性能、寿命、安全性、環境耐性のほか、電動ドライブ、熱管理、電子機器、バッテリーセル部品をカバーする。

プラットフォーム・モジュールテストセンターも同じ理念に従っている。先進的な電磁両立性(EMC)研究室は車両電子機器の信頼性を保護し、車両耐久性テストベンチはワークショップ内で世界中の走行路面条件をシミュレートできる。

シティテストトラックと合わせて、フォルクスワーゲングループは世界的な研究開発ネットワークと緊密に連携しながら、合肥で完全な設計・構築・テスト・検証サイクルを確立した。

フォルクスワーゲングループは合肥の能力拡張を続けている。機能統合テスト(FIT)研究室は2026年半ばに稼働予定で、グループ内で2カ所のみの施設の一つとなり、極端な環境条件をシミュレートする。これらの取り組みは、知能化・コネクテッドモビリティにおけるフォルクスワーゲンの次の章に向けた将来対応の基盤を確立する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES