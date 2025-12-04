ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日産、AWSと連携しソフトウェア定義車両の開発を加速…テスト時間75%削減

日産リーフ新型
  • 日産リーフ新型
  • アマゾン ウェブ サービス(AWS)のロゴ

アマゾン ウェブ サービス(AWS)は12月2日、日産自動車がソフトウェア定義車両(SDV)の開発を加速するクラウド基盤「Nissan Scalable Open Software Platform」をAWS上に構築したと発表した。

【画像全2枚】

同プラットフォームは、日産自動車が2023年にAWSとの連携を開始したデジタル変革の重要なマイルストーンとなる。車両がハードウェアのみではなくソフトウェアによって定義されるようになる中、同プラットフォームは多くのことを実現可能としている。

例えば、アイデアをデジタルスピードで機能へと変える、より迅速な開発サイクル。また、高度なテスト機能による品質保証の向上。さらに、グローバル開発チーム間でのボーダーレスなコラボレーションを可能にする。

日産自動車はすでに目覚ましい開発効率の向上を実現しており、車載ソフトウェアのテスト実行時間を75%削減し、従来手動で行っていたテスト手順を完全自動化した。

同社はまた、世界中に在籍する5000人以上の開発者が、物理的な所在地に関係なく、あらゆる地域のチームが標準化されたツールとリソースに即座にアクセスできる共通の開発環境の構築を目指している。

日産自動車は、SDV開発におけるAI活用を継続的に拡大し、2025年9月に開発試作車の運転能力を公開した次世代ProPILOTは、複雑な一般道を含む走行において信頼できる運転支援技術を実現する。本技術は2027年度に国内の市販車への搭載を予定している。

年間300万台以上の車両を100カ国以上で販売するグローバルメーカーとして、日産自動車は、自動車産業の変革期をリードするためにSDVでのソフトウェア開発は重要な戦略であり、「Nissan Scalable Open Software Platform」が進化する自動車業界における重要な競争優位性になると確信している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

アマゾン（Amazon.com）

SDV（Software Defined Vehicle）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES