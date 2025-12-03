ダイナミックマップとNTT-ME、3次元点群データ活用で連携開始

ダイナミックマッププラットフォームとNTT-MEは、3次元点群ビューアー「3Dmapspocket」において点群データを共有し、地域課題の解決に貢献することを目的に連携を開始したと発表した。

【画像全3枚】

ダイナミックマッププラットフォームは、全国の高速道路や自動車専用道路、主要幹線道路の点群データをウェブブラウザ上で閲覧・分析可能なサービス「3Dmapspocket」を展開している。インフラ管理や交通事故調査など様々な産業のDXを通じて社会インフラを支えている。

これまでの「3Dmapspocket」では、ダイナミックマッププラットフォームが取得した点群データのみ閲覧可能だった。今回の連携により、NTT-MEが自社の設備点検で取得する点群データも共有され、一般道を含むより広いカバレッジの点群データが活用可能となる。

これにより既存ユーザーの活用範囲の拡大や、新たな業界への展開などを促進し、市場における点群データ活用拡大を目指す。

今後は、データ共有にとどまらず、各社の技術と専門知識を融合したさらなるソリューションの開発を模索していく。両社は各社の知見を集結してデジタルイノベーションの創出に取り組み、様々な産業におけるDXを推進していく。

ダイナミックマッププラットフォームは「Modeling the Earth」をビジョンに掲げ、現実の世界をデジタル空間に複製し、様々な産業分野におけるイノベーションを共創している。

一方、NTT-MEは自社のアセットを活用して持続可能な地域循環型社会の共創を目指している。本連携は各社の目指すものが合致したことで実現したものであり、地域課題の解決に資する取り組みを推進する。