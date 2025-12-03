ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ダイナミックマップとNTT-ME、3次元点群データ活用で連携開始

点群データ閲覧サービス「3Dmapspocket」
  • 点群データ閲覧サービス「3Dmapspocket」
  • 拡大カバレッジ(関東・甲信越エリア)
  • 拡大カバレッジ(北海道・東北エリア)

ダイナミックマッププラットフォームとNTT-MEは、3次元点群ビューアー「3Dmapspocket」において点群データを共有し、地域課題の解決に貢献することを目的に連携を開始したと発表した。

【画像全3枚】

ダイナミックマッププラットフォームは、全国の高速道路や自動車専用道路、主要幹線道路の点群データをウェブブラウザ上で閲覧・分析可能なサービス「3Dmapspocket」を展開している。インフラ管理や交通事故調査など様々な産業のDXを通じて社会インフラを支えている。

これまでの「3Dmapspocket」では、ダイナミックマッププラットフォームが取得した点群データのみ閲覧可能だった。今回の連携により、NTT-MEが自社の設備点検で取得する点群データも共有され、一般道を含むより広いカバレッジの点群データが活用可能となる。

これにより既存ユーザーの活用範囲の拡大や、新たな業界への展開などを促進し、市場における点群データ活用拡大を目指す。

今後は、データ共有にとどまらず、各社の技術と専門知識を融合したさらなるソリューションの開発を模索していく。両社は各社の知見を集結してデジタルイノベーションの創出に取り組み、様々な産業におけるDXを推進していく。

ダイナミックマッププラットフォームは「Modeling the Earth」をビジョンに掲げ、現実の世界をデジタル空間に複製し、様々な産業分野におけるイノベーションを共創している。

一方、NTT-MEは自社のアセットを活用して持続可能な地域循環型社会の共創を目指している。本連携は各社の目指すものが合致したことで実現したものであり、地域課題の解決に資する取り組みを推進する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイナミックマッププラットフォーム

NTTグループ

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES