ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動運転地図のダイナミックマッププラットフォーム、CEOが「越境ナイト」登壇へ…12月15日

横浜みなとみらいで開催されるネットワーキングイベント「越境ナイト -VOL.2- “イノベーションって、どこから生まれる？”」
  • 横浜みなとみらいで開催されるネットワーキングイベント「越境ナイト -VOL.2- “イノベーションって、どこから生まれる？”」

自動運転地図を手がけるダイナミックマッププラットフォームは、12月15日に横浜みなとみらいで開催されるネットワーキングイベント「越境ナイト -VOL.2- “イノベーションって、どこから生まれる？”」に、同社の吉村 修一CEOが登壇すると発表した。

このイベントはMINATOMIRAI CROSSING主催で、異業種や世代の壁を越えて新たな価値を創造することを目的としている。

登壇者には元日産のトップで、現在はダイナミックマップ社外取締役の志賀 俊之氏、Crewwの伊地知 天CEO、ATOMicaの嶋田 瑞生Co-CEOらが名を連ね、吉村氏とともにイノベーションの源泉を探る。

開催場所は横浜市西区みなとみらいのchilink WORKSITE MINATOMIRAIで、参加費は無料。新たなネットワーキングや異業種交流に興味がある人が対象となっている。

ダイナミックマッププラットフォームは日本政府の支援を受け、国内自動車メーカー10社が出資し2016年に設立。日本を拠点に北米、欧州、中東、韓国を含む26カ国で展開している。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)向けの高精度3次元データ提供のほか、シミュレーション環境構築やインフラ管理、除雪支援分野にも対応している。ビジョンは「Modeling the Earth」として地球のデジタル化を進め、多様な産業分野でイノベーションの共創を目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイナミックマッププラットフォーム

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES