日産とサッポロビール、専用フェリーで共同輸送開始…往路で車両部品・復路でビール製品積載

日産自動車とサッポログループが共同で関東～九州間の海上輸送を開始
日産自動車とサッポログループ物流は12月1日、日産が保有する専用フェリーを活用した海上輸送を共同で開始したと発表した。

日産は関東エリアで自動車部品や完成車を専用フェリーに積載し、日産自動車九州(福岡県苅田町)に隣接する専用ふ頭へ輸送している。従来、九州からの復路は完成車および空積みのシャシーを関東エリアの専用ふ頭へ回送していた。

今回の取り組みでは、往路で車両部品を積載していたシャシーに、復路でサッポロビール製品を積載して輸送する。これによりフェリーの積載効率を高めて輸送の効率化を図るとともに、二酸化炭素排出量の低減を同時に実現する。

本取り組みでは同区間をトラックでサッポロビール製品を輸送した場合と比較して、年間約55%のCO2排出削減効果を見込んでいる。また全工程をトラックで輸送すると仮定した場合、九州-関東の約1200kmの距離に19時間ほどかかることが想定されるが、フェリーも合わせて利用することによりトラックでの輸送時間を約4時間半に抑えることができる。長距離運転によるドライバーの労働負荷低減など、物流業界が直面する社会課題の緩和にも寄与することが期待できる。

輸送区間は往路が日産自動車工場(神奈川県)から日産自動車工場(福岡県)、復路がサッポロビール工場(大分県)からサッポロビール工場(千葉県)となる。主な輸送製品は日産が自動車部品・完成車など、サッポロビールがビール製品などとなる。

両社は物流のさらなる効率化と環境負荷の低減を目指し、「持続可能な物流」の実現に向けた取り組みをこれからも進めていく。

《森脇稔》

