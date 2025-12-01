VWグループ、中国専用の自動運転チップ現地開発へ…ホライゾンロボティクスと共同で

フォルクスワーゲングループは、中国で初となる自社設計のシステムオンチップ(SoC)を開発すると発表した。

このチップは、同社の子会社CARIADと中国のテクノロジー企業ホライゾンロボティクス（地平線）の合弁会社CARIZONを通じて現地開発される。

新しいSoCは、中国市場向けの次世代スマートコネクテッドカー専用に開発され、フォルクスワーゲンの先進運転支援システム(ADAS)と自動運転機能を支える。カメラやセンサーからのデータを処理し、より安全でスムーズ、かつ知的な運転を実現する「車の頭脳」となる技術だ。中国のイノベーション力を活用することで、現地の道路状況や交通、運転行動により適応した車両を提供する。

CARIZONは2025年に最初のADASソリューションの生産を開始し、2026年にはフォルクスワーゲン車両への搭載を予定している。今回の新SoC開発は、同グループの現地インテリジェント運転戦略のフェーズ2の開始を意味し、中国における研究開発能力を深化させ、より多くの顧客にスマートで安全、価値の高いソリューションを提供する。

CARIZONでの共同開発を通じて、フォルクスワーゲングループはドイツのエンジニアリング技術とホライゾンロボティクスの先進的なハードウェア・ソフトウェア技術、量産能力を組み合わせ、高性能で安全かつ信頼性の高い統合ソリューションを提供する。

中国の複雑な道路環境と多様な運転シナリオに対応して設計されたこのSoCは、リアルタイムの意思決定、演算性能、システム効率を大幅に向上させ、中国の顧客に強化された安全冗長性と都市部でのインテリジェント運転性能を提供する。

SoCは今後3年から5年以内に実用化される見込みで、単一チップの演算能力は約500から700テラオペレーション毎秒(TOPS)となる。これにより、次世代インテリジェントコネクテッドカーに強力な演算能力を提供し、より人間中心の先進運転支援と自動運転機能を実現する。

この技術的マイルストーンは、フォルクスワーゲングループが中国での現地イノベーションを深化させる決意を示している。コア技術の所有権を確保することで、開発効率をさらに向上させ、より幅広いパワートレインモデルと価格帯で高性能なインテリジェント運転機能を利用可能にし、グループの新しいICVプラットフォーム全体で強力な拡張性を実現する。

この強固な技術基盤を基に、フォルクスワーゲングループは「中国で、中国のために」戦略をさらに推進し、チップ、ソフトウェア、システム、車両にわたる完全に現地化された研究開発エコシステムを形成している。2026年から、CEAベースのCARIZONのADASソリューションを搭載した最初の車両が中国の顧客に提供される。2027年までに、フォルクスワーゲングループは中国で20以上の電動化モデルを投入し、2030年までに約30の全電動モデルを展開する計画だ。

自社設計SoCの開発は、グループのインテリジェントコネクテッドカー時代への移行をさらに加速させる。この初の現地ADAS・AD用SoCは、技術的ブレークスルー以上の意味を持ち、フォルクスワーゲングループが主要自動車メーカーから技術主導のモビリティイノベーターへと進化していることを体現している。