日産、自動運転モビリティサービスの実証運行を2026年1月開始…神戸・灘五郷で

日産自動車は11月28日、神戸市と連携し、2026年1月19日より灘五郷エリアにて自動運転技術を活用したモビリティサービスの実証運行を開始すると発表した。

【画像全2枚】

地域社会の交通課題解決と、誰もが自由に移動できる新たな交通サービスの提供を目指す取り組みだ。

実証運行を実施する灘五郷エリアは、伝統的な酒造りと歴史が世界中の日本酒ファンを魅了する観光地。今回の実証運行では、酒蔵を訪れる人々に日産の自動運転技術を活用した新しい移動体験を提供することで、観光での発見と地域の活性化の可能性を検証する。

実証運行は神戸市と日産自動車が実施主体となり、灘五郷酒造組合とMoplusが協力する。期間は2026年1月19日から23日までの5日間で、運行時間は8時から16時までだ。

運行ルートは神戸酒心館、白鶴酒造資料館、菊正宗酒造記念館、浜福鶴吟醸工房をめぐる1周約20分の周回ルートで、停車なしで運行する。使用車両は日産『リーフ』をベースとした自動運転車両で、1便あたり2名が試乗できる。

一般試乗体験の受付期間は12月19日17時まで。対象は神戸市民かつ小学生以上、身長150cm以上で、定員は50名。応募多数の場合は抽選となり、結果は12月下旬に神戸市より通知される予定だ。

今後の展望として、2026年度には地域・乗降場所を拡大し、『セレナ』ベースのレベル2実証車両でオンデマンド運行を予定している。さらに2027年度には拡大したエリアでの有償運行の開始、2030年度には商用運行開始を目指す。また将来的には、神戸市内のニュータウンなど生活の足となる地域公共交通への自動運転車両導入も検討する。

日産は「よりクリーンで安全、自由な移動を可能とするモビリティの革新」を掲げ、国内外で自動運転技術の社会実装に向けた実証実験を推進している。2018年に自動運転車両を活用した交通サービス「EasyRide(イージーライド)」の実証実験を開始以来、横浜市での実証を経て、今回神戸市での展開は、地域課題の解決とともに、観光・地域活性化の新たなモデルとなることを目指している。