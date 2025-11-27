ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

パワポで車載アプリ開発も、「ゲームエンジン」がクルマづくりを変える…オートモーティブソフトウエアエキスポ2025

パワポで車載アプリ開発も、「ゲームエンジン」がクルマづくりを変える…オートモーティブソフトウエアエキスポ2025
  • パワポで車載アプリ開発も、「ゲームエンジン」がクルマづくりを変える…オートモーティブソフトウエアエキスポ2025
  • CRI・ミドルウェア ブース
  • Open SDV Initiative とは
  • MESH とは
  • MESH デモ用筐体
  • 車載アプリデモを作成するパワーポイントの一部
  • パワーポイントで作った様々な車載アプリ
  • Epic Games ブース

11月19日から21日までの3日間、パシフィコ横浜で開催された「オートモーティブ ソフトウエア エキスポ 2025」出展企業の中から、スマートコックピット/HMI関連で注目の2社をピックアップし、出展内容をレポートする。

【画像】オートモーティブソフトウエアエキスポ2025に展示されたゲームエンジン

◆CRI・ミドルウェアのゲーム開発の流儀でクルマ作りを変える「MESH」とは

自動車業界が「SDV」へと舵を切る中、ゲーム業界で長年サウンドや映像技術を支えてきたCRI・ミドルウェアが提案するのは、自動車業界にはない「体験ファースト」な開発手法だ。

同社が開発したSDV体験シミュレーション環境「MESH」は、なんとパワーポイントを開発インターフェースとして使用する。プログラミング不要で、企画書を書くようにクルマの新しいUXを試作できるこのツールは、堅実な積み上げ型だった自動車開発に、ゲーム業界の「体験ファースト」なスピード感を注入しようとしている。

MESH デモ用筐体MESH デモ用筐体車載アプリデモを作成するパワーポイントの一部車載アプリデモを作成するパワーポイントの一部

「自動車業界のものづくりは、ピラミッドの下から一個ずつ石を積み上げていく工学的なアプローチ。対して我々ゲーム業界は『こういう未来を作りたい』という体験価値から逆算して落とし込んでいくアプローチです」

CRI・ミドルウェア モビリティ事業本部 開発部長で技術エバンジェリストの近藤文仁氏は、自動車業界とゲーム業界の決定的な違いをそう語る。

MESHは、名古屋大学の高田広章教授がリーダーを務める「Open SDV Initiative」（SDVに必要なビークルAPIの標準化を進める）のもと、CRI・ミドルウェアが複数の企業と共同開発したものだ。

MESH とはMESH とは

自動車開発において新しいアイデアを形にするには、仕様策定から実装まで膨大な時間がかかることも多く、「アイデアはあるが技術がない」企画担当者が、エンジニアに依頼して動くものができるまで1年かかることも珍しくない。

しかし、ソフトウェア中心のSDV時代において、このスピード感では心許ない。そこで求められたのが、ゲーム業界が当たり前に行っている「まず動くものを作って体験し、面白ければ実装する」という逆転の発想だ。

◆パワポがそのまま車載アプリになる？ MESHの仕組み

MESHの最大の特徴は徹底したノーコード思想にある。「開発環境がパワーポイントになっています。パワポで企画書を書いたら、それがそのままシミュレーター上で動くんです」（近藤氏）

仕組みはこうだ。専用のアドオンが入ったPowerPointで、画面遷移やインタラクション（「このボタンを押したらページ移動」「条件分岐」など）を設定する。書き出しボタンを押すと、データが独自形式に変換され、USBメモリ経由でシミュレーターであるMESHに読み込まれる。

MP3プレイヤーが音楽データを再生するように、MESH内のコンテンツプレイヤーが企画データを読み込み、即座にインタラクティブなアプリとして動作させるのだ。

取材時のデモでは、ドライバーモニタリングシステムと連動した「あっち向いてホイ!!」ゲームや、ずんだもんがニュースを読む「Avator Radio」などが紹介された。

「よそ見を検知したら警告する」といった安全機能だけでなく、「渋滞中なら遊べるエンタメ」のようなアイデアも、パワーポイントを書くだけで、実際のビークルAPIと連動させて試すことができる。

パワーポイントで作った様々な車載アプリパワーポイントで作った様々な車載アプリ

なぜこれほどまでに手軽さとスピードにこだわるのか。近藤氏はゲーム開発の現場を例に挙げる。

「ゲーム業界では、200個の企画から製品化されるのは1つだけ、と言われます。とにかく試して、動かして、面白いものだけを残す。自動車メーカーの商品企画やデザインなどの上流部門が、思いついたアイデアを数日で試作し、体験して取捨選択できるようになれば、イノベーションの速度は上がるはずです」

実際のところ、SDVでは自動車メーカーもこのようなアプリケーションを動かすためのリソースの“余白”を用意する方針を示しているという。「余白さえあれば、あとはアイデア勝負。限られたリソースの中で工夫して面白くするのはゲーム業界の得意分野です」（近藤氏）。

MESHはあくまで“体験”を検証し、仕様を固めるためのプロトタイピングツールだ。しかし、このツールが自動車メーカーの企画・デザイン部門に導入されれば、エンジニアの手を借りずに無数のアイデアが試されるようになる。

「『こんな企画をやりたい』とある自動車メーカーから出てきた案を見たら、まるでゲームのような内容だったことがあります。これまで『どうせ無理だ』と諦めていたリミッターを解除してあげれば、面白いアイデアはボロボロ出てくるはずです」（近藤氏）

MESHは、自動車メーカーのモノづくりに遊び心とスピードをもたらすきっかけになりそうだ。

◆少ないリソースでも「フォトリアル」を実現するエピックゲームズのUnreal Engine（アンリアルエンジン）

世界的な人気ゲーム『フォートナイト』などで知られるエピックゲームズが、自動車産業においてその存在感を急速に高めている。同社が提供するリアルタイム3D制作ツール「Unreal Engine（アンリアルエンジン）」は、ゲームの枠を超え、自動車のコックピットHMIやデザイン開発、販売促進の現場で不可欠なツールとなりつつある。

今回、エピックゲームズのビジネスデベロップメントディレクターである杉山明氏に、同社の自動車業界向けソリューションの現在地と今後の展望について話を聞いた。

自動車業界においてエピックゲームズが特に注力しているのが、インフォテインメントシステムやデジタルコックピットのHMI開発である。ブースに展示された「Nova」と呼ばれるHMIのデモコンテンツは、実際の車載用チップに近いスペックのAndroidタブレット上で動作する。

Nova で生成した車載UIのデモNova で生成した車載UIのデモ

エピックゲームズ ビジネスデベロップメントディレクターの杉山明氏は、「Unreal Engineは重いのではないか」という業界内の懸念に対し、以下のような機能のデモを通じてそのパフォーマンスの高さをアピールしたいという。

・雨や雪といった天候の変化、背景の変更などを即座に反映
・半透明表示で車体内部の構造を見せたり、音楽プレイヤーなどのUIをシームレスに統合したりすることが可能
・車載SoCのスペックに合わせてパラメータを調整し、スムーズに動作させることが可能

Unreal Engineを搭載した車両は過去5年間で35車種にのぼり、出荷台数は200万台を超えている。ボルボやGM、ロータスといったメーカーが採用しており、今後も採用車種の拡大を目指している。

◆競合に対する優位性と「開発効率」の向上

エピックゲームズは、Unreal Engineよりも簡易に扱えるリアルタイムビジュアライゼーションソフト「Twinmotion」の自動車業界への展開も強化している。

杉山氏は「Unreal Engineは機能が多すぎて難しいという方でも、TwinmotionならCG初心者でも扱いやすい」と語り、自動車のデザインレビューや家電製品などの分野へ広げていく意向を示した。

Twinmotion でオブジェクトを生成可能Twinmotion でオブジェクトを生成可能

自動車向けHMIやグラフィックエンジンの分野では、UnityやKANZIといった競合が存在する。その中でUnreal Engineが選ばれる理由は、圧倒的な「描画品質（フォトリアルな表現）」と「開発効率」にあるという。

また杉山氏は、エンジニアとデザイナーがUnreal Engineという共通のプラットフォーム上で連携することで、ツールをまたぐ手間を省き、シームレスな開発が可能になると強調する。

ゲーム開発で培われた最先端の映像表現技術やVR機能が、そのまま自動車開発の現場でも活用できるのも強みの一つだ。

限られたリソースでも動作するパフォーマンスと、リッチな表現力を両立したUnreal Engineは、大画面化とインタラクティブなUIが求められている自動車産業において、有力なソリューションのひとつになりそうだ。

《佐藤耕一》
佐藤耕一

日本自動車ジャーナリスト協会会員 佐藤耕一

自動車メディアの副編集長として活動したのち、IT企業にて自動車メーカー・サプライヤー向けのビジネス開発を経験し、のち独立。EV・電動車やCASE領域を中心に活動中。日本自動車ジャーナリスト協会会員

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SDV（Software Defined Vehicle）

Unreal Engine

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES