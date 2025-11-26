ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

中国GAC、オーストラリア市場に本格参入…5年で電動車など10車種以上投入へ

左からSUV『EMZOOM』、純電気SUV『AION V』、プラグインハイブリッドMPV『M8 PHEV』
  • 左からSUV『EMZOOM』、純電気SUV『AION V』、プラグインハイブリッドMPV『M8 PHEV』

中国のGAC（広汽集団）は、オーストラリアのシドニーでブランドおよび新型車種の発表式典を開催し、現地市場向け戦略「GAC:オーストラリアの信頼を築く」を正式に発表した。

今回の発表では、オーストラリア市場向けに3つの戦略的フラッグシップモデルを投入する。純電気SUV『AION V』、プラグインハイブリッド高級MPV『M8 PHEV』、そしてインテリジェントSUV『EMZOOM』だ。これらのモデルは、純電気、プラグインハイブリッド、内燃エンジンを網羅し、都市通勤から家族旅行、ビジネス利用まで多様なニーズに対応する。

今後5年間で、GACはセダン、SUV、ピックアップトラック、MPVを含む10車種以上の新型車を投入する計画だ。

販売ネットワークについては、GACのオーストラリア現地法人が既に稼働しており、初期段階として9か所の販売・サービス拠点を展開している。今後5年間で、ネットワークは100以上の販売店に拡大し、オーストラリアの中核地域と主要都市をカバーする予定だ。

サービス面では、「GACケア」サービスモデルを導入し、7年間の走行距離無制限の車両保証と8年間20万kmのバッテリー保証など、業界をリードする特典を提供する。同時に、GSSW グローバル販売・サービス基準を導入し、予約、受付、メンテナンス、納車、アフターフォローに至る高品質な顧客体験を提供する。

新エネルギー・エコシステムにおいては、現地ディーラーと連携し、DC充電サービスとAC充電サービスの両方を販売店拠点で提供する。新エネルギー車の顧客には無料の家庭用充電器と緊急充電ソリューションを提供し、オーストラリアのグリーン・モビリティ・エコシステムを推進する。

9社の販売パートナーと共に、GACはオーストラリア市場への進出を正式に開始し、活気あるグリーン・モビリティ・エコシステムの構築と、よりスマートで優れたモビリティ体験をオーストラリアの消費者に提供するために協力していく。

《森脇稔》

